Στη λίστα της Μπαρτσελόνα ο Ουναΐ, ψάχνει για μέσο μετά τον τραυματισμό του Ντε Γιονγκ
SPORTS
Παναθηναϊκός Αζεντίν Ουναΐ Μπαρτσελόνα

Στη λίστα της Μπαρτσελόνα ο Ουναΐ, ψάχνει για μέσο μετά τον τραυματισμό του Ντε Γιονγκ

Ο Μαροκινός διεθνής, που είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό, είναι περίπτωση που εξετάζουν οι Καταλανοί

Στη λίστα της Μπαρτσελόνα ο Ουναΐ, ψάχνει για μέσο μετά τον τραυματισμό του Ντε Γιονγκ
Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που έχει ψηλά στη λίστα της η Μπαρτσελόνα. 

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν ΜΜΕ όπως η «Sport» και η «El Mundo Deportivo», αφού οι Καταλανοί έχουν βγει στην αγορά για την απόκτηση μέσου μετά τον τραυματισμό του Ντε Γιονγκ. 

Ο Ολλανδός διεθνής θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 μήνες και η Μπαρτσελόνα ψάχνει παίκτη για το κέντρο. 

Ο Ουναΐ, που είχε κάνει εντυπωσιακά πράγματα και στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό, αναφέρεται πως είναι ανάμεσα στους παίκτες που εξετάζονται σοβαρά. 

Ο Μαροκινός διεθνής (αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ) έκανε 24 ματς με πέντε γκολ και τρεις ασίστ αλλά η Τζιρόνα την περσινή σεζόν υποβιβάστηκε. Θεωρείται απίθανο να παραμείνει στο ρόστερ της και οι προτάσεις είναι πολλές. 

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