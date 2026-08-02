Στη λίστα της Μπαρτσελόνα ο Ουναΐ, ψάχνει για μέσο μετά τον τραυματισμό του Ντε Γιονγκ
Στη λίστα της Μπαρτσελόνα ο Ουναΐ, ψάχνει για μέσο μετά τον τραυματισμό του Ντε Γιονγκ
Ο Μαροκινός διεθνής, που είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό, είναι περίπτωση που εξετάζουν οι Καταλανοί
Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που έχει ψηλά στη λίστα της η Μπαρτσελόνα.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν ΜΜΕ όπως η «Sport» και η «El Mundo Deportivo», αφού οι Καταλανοί έχουν βγει στην αγορά για την απόκτηση μέσου μετά τον τραυματισμό του Ντε Γιονγκ.
Ο Ολλανδός διεθνής θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 μήνες και η Μπαρτσελόνα ψάχνει παίκτη για το κέντρο.
Ο Ουναΐ, που είχε κάνει εντυπωσιακά πράγματα και στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό, αναφέρεται πως είναι ανάμεσα στους παίκτες που εξετάζονται σοβαρά.
Ο Μαροκινός διεθνής (αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ) έκανε 24 ματς με πέντε γκολ και τρεις ασίστ αλλά η Τζιρόνα την περσινή σεζόν υποβιβάστηκε. Θεωρείται απίθανο να παραμείνει στο ρόστερ της και οι προτάσεις είναι πολλές.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν ΜΜΕ όπως η «Sport» και η «El Mundo Deportivo», αφού οι Καταλανοί έχουν βγει στην αγορά για την απόκτηση μέσου μετά τον τραυματισμό του Ντε Γιονγκ.
Ο Ολλανδός διεθνής θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 μήνες και η Μπαρτσελόνα ψάχνει παίκτη για το κέντρο.
Ο Ουναΐ, που είχε κάνει εντυπωσιακά πράγματα και στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό, αναφέρεται πως είναι ανάμεσα στους παίκτες που εξετάζονται σοβαρά.
Ο Μαροκινός διεθνής (αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ) έκανε 24 ματς με πέντε γκολ και τρεις ασίστ αλλά η Τζιρόνα την περσινή σεζόν υποβιβάστηκε. Θεωρείται απίθανο να παραμείνει στο ρόστερ της και οι προτάσεις είναι πολλές.
‼️El Barça podría salir al mercado para sustituir a De Jong— Diario SPORT (@sport) August 1, 2026
💙❤️El FC Barcelona estudiaría el fichaje de Ounahi, con una cláusula de 25 millones de euros, según 'El Chiringuito'
✍️Mario Roldánhttps://t.co/1ZZeVOAR4G
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα