Νίκολιτς μετά το φιλικό της ΑΕΚ: «Θα προετοιμαστούμε σοβαρά για τον ΟΦΗ»
Νίκολιτς μετά το φιλικό της ΑΕΚ: «Θα προετοιμαστούμε σοβαρά για τον ΟΦΗ»
Ο τεχνικός της Ένωσης προτίμησε να αναφερθεί στο παιχνίδι για το Σούπερ Καπ στην Κρήτη παρά στο Champions League
Ο Μάρκο Νίκολιτς για ακόμα μια φορά φανέρωσε μετά από ένα παιχνίδι της ΑΕΚ, έστω και φιλικό, το σκεπτικό του.
Ο τεχνικός της Ένωσης αυτό που σκέφτεται είναι το επόμενο ματς. Στις δηλώσεις του μετά το 3-0 επί της Σιντ Τρούιντεν, στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αναφέρθηκε περισσότερο στον αγώνα με τον ΟΦΗ.
Τον τελικό του Σούπερ Καπ (12/8) στην Κρήτη παρά στα πλέι οφ του Champions League (18-19/8 και 25-26/8).
«Πρώτα από όλα θα πάμε σπίτι μετά από έναν μήνα. Όλοι οι παίκτες είναι υγιείς, που είναι πολύ καλό. Μετά έχουμε το φιλικό με την Athens Kallithea και μετά το Super Cup με τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Το Champions League είναι ακόμα πολύ μακριά.
Η κλήρωση είναι αύριο (33/08) στις 13:00. Θα δούμε. Κανένας αντίπαλος δεν είναι εύκολος, αλλά φυσικά είναι καλύτερο να είσαι στους ισχυρούς από τους ανίσχυρους. Δεν θα είναι μία βόλτα, είναι πολύ σοβαρές ομάδες, με σοβαρό μπάτζετ, που έχουν βγει πρωταθλήτριες στη χώρα τους.
Πρέπει να τους σέβεσαι όλους. Όμως, όπως είπα η πλήρη μας συγκέντρωση θα είναι στην κλήρωση, στο τριήμερο ρεπό στους παίκτες και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Πιστέψτε με σκέφτομαι μόνο τον ΟΦΗ. Είδαμε ανθρώπους του ΟΦΗ σήμερα στο γήπεδο. Θα προετοιμαστούν σοβαρά για αυτό το παιχνίδι και το ίδιο σοβαρά θα προετοιμαστούμε και εμείς».
Για την απόδοση της ΑΕΚ στο φιλικό: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν θα ήμουν σοβαρός εάν ανέφερα κάτι κακό τώρα. Αν έπρεπε να πω κάτι είναι ότι σημειώσαμε μόνο τρία γκολ. Μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα.
Για το παιχνίδι και τον έλεγχό του, αλλά και πολλά κομμάτια του παιχνιδιού μας ήταν πολύ καλά. Ήταν ένα καλό ματς εάν σκεφτούμε τον καιρό, τη ζέστη, την τελευταία ημέρα της προετοιμασίας.
Είμαι απολύτως ικανοποιημένος, αλλά όπως είπα είναι μόνο ένα φιλικό, στο μετά το τέλος του καλοκαιριού δεν θα νοιάζεται κανείς για αυτό.
Με νοιάζουν οι λεπτομέρειες του αγώνα, όπως το προπονητικό μου επιτελείο και οι φίλοι της ΑΕΚ. Πλέον μετράμε 10 ημέρες μέχρι την Κρήτη και εκεί πρέπει να είμαστε στο υψηλότερο σημείο των στάνταρ απόδοσής μας».
Ο τεχνικός της Ένωσης αυτό που σκέφτεται είναι το επόμενο ματς. Στις δηλώσεις του μετά το 3-0 επί της Σιντ Τρούιντεν, στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αναφέρθηκε περισσότερο στον αγώνα με τον ΟΦΗ.
Τον τελικό του Σούπερ Καπ (12/8) στην Κρήτη παρά στα πλέι οφ του Champions League (18-19/8 και 25-26/8).
«Πρώτα από όλα θα πάμε σπίτι μετά από έναν μήνα. Όλοι οι παίκτες είναι υγιείς, που είναι πολύ καλό. Μετά έχουμε το φιλικό με την Athens Kallithea και μετά το Super Cup με τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Το Champions League είναι ακόμα πολύ μακριά.
Η κλήρωση είναι αύριο (33/08) στις 13:00. Θα δούμε. Κανένας αντίπαλος δεν είναι εύκολος, αλλά φυσικά είναι καλύτερο να είσαι στους ισχυρούς από τους ανίσχυρους. Δεν θα είναι μία βόλτα, είναι πολύ σοβαρές ομάδες, με σοβαρό μπάτζετ, που έχουν βγει πρωταθλήτριες στη χώρα τους.
Πρέπει να τους σέβεσαι όλους. Όμως, όπως είπα η πλήρη μας συγκέντρωση θα είναι στην κλήρωση, στο τριήμερο ρεπό στους παίκτες και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Πιστέψτε με σκέφτομαι μόνο τον ΟΦΗ. Είδαμε ανθρώπους του ΟΦΗ σήμερα στο γήπεδο. Θα προετοιμαστούν σοβαρά για αυτό το παιχνίδι και το ίδιο σοβαρά θα προετοιμαστούμε και εμείς».
Για την απόδοση της ΑΕΚ στο φιλικό: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν θα ήμουν σοβαρός εάν ανέφερα κάτι κακό τώρα. Αν έπρεπε να πω κάτι είναι ότι σημειώσαμε μόνο τρία γκολ. Μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα.
Για το παιχνίδι και τον έλεγχό του, αλλά και πολλά κομμάτια του παιχνιδιού μας ήταν πολύ καλά. Ήταν ένα καλό ματς εάν σκεφτούμε τον καιρό, τη ζέστη, την τελευταία ημέρα της προετοιμασίας.
Είμαι απολύτως ικανοποιημένος, αλλά όπως είπα είναι μόνο ένα φιλικό, στο μετά το τέλος του καλοκαιριού δεν θα νοιάζεται κανείς για αυτό.
Με νοιάζουν οι λεπτομέρειες του αγώνα, όπως το προπονητικό μου επιτελείο και οι φίλοι της ΑΕΚ. Πλέον μετράμε 10 ημέρες μέχρι την Κρήτη και εκεί πρέπει να είμαστε στο υψηλότερο σημείο των στάνταρ απόδοσής μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα