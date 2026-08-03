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Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πληρωμές στις 26 και 28 Αυγούστου, ποιοι πάνε πρώτοι στα ΑΤΜ
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Συντάξεις Σεπτεμβρίου Πληρωμές Μισθωτοί Αύγουστος Μη μισθωτοί

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πληρωμές στις 26 και 28 Αυγούστου, ποιοι πάνε πρώτοι στα ΑΤΜ

Στις 26 και 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 - Αναλυτικά οι ημερομηνίες για μη μισθωτούς, μισθωτούς, Δημόσιο και επικουρικές

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πληρωμές στις 26 και 28 Αυγούστου, ποιοι πάνε πρώτοι στα ΑΤΜ
Σε δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές θα γίνουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με τον διαχωρισμό των δικαιούχων να ακολουθεί τον πάγιο κανόνα μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών που εφαρμόζει ο e-ΕΦΚΑ.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:

-Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
-Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
-Οι συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών με ημερομηνία απονομής από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα
-Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών:

-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κλείσιμο
-Τραπεζών
-ΟΤΕ
-ΔΕΗ
-ΤΣΕΑΠΓΣΟ
-ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
-ΝΑΤ
-ΕΤΑΤ
-ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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