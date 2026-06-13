Μπαρτζώκας: Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κατακτά τίτλους, αφιερώνω τους φετινούς στον κόσμο μας

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Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα στον 5ο τελικό καθώς έχασε διαφορά 20 πόντων, αλλά στο φινάλε πανηγύρισε τη νίκη που του χάρισε back to back τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, αρκετή ώρα μετά το το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το γλυκό φινάλε της σεζόν και αποθέωσε τους παίκτες του:Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο τεχνικός των ερυθρόλευκων:««Δεν μπορούμε να προσωποποιούμε σε μένα τα επιτεύγματα ενός σπουδαίου συλλόγου όπως ο Ολυμπιακός. Πήραμε τους 3 από τους 4 στόχους της φετινής σεζόν. Προφυλάξαμε την έδρα μας και νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την κυριαρχία μας σήμερα. Εμείς σήμερα συμπληρώσαμε 81 παιχνίδια, χωρίς να υπολογίζω αυτά των διεθνών. Αν πρέπει να αφιερώσω κάπου τη φετινή επιτυχία είναι στους φιλάθλους μας.Αν δείτε τις συνεντεύξεις που έδινα στους τελικούς ήταν για το κίνητρο. Φέτος σπάσαμε την κατάρα με τη Euroleague, εκεί που έγινε όπως έγινε. Στα τρία ματς, γενικά ελέγξαμε τη ροή και νικήσαμε με μεγάλες διαφορές. Μπορεί ο μεγάλος στόχος να ήταν η Euroleague, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κλείσουμε τη σεζόν με το πρωτάθλημα.Σας παρακαλώ μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες. Τους αγαπάω όλους. Είναι όλοι καλοί παίκτες και πρέπει να παίρνω τις δύσκολες αποφάσεις όπως και ο κύριος Άταμαν. Είδατε ότι αναγκάστηκε να αφήσει εκτός έναν παικταρά όπως ο Χουάντσο.Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζώκας μπροστά στον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το τελευταίο ματς στο ΣΕΦ και έπρεπε να νικήσουμε».