Μπαρτζώκας: Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κατακτά τίτλους, αφιερώνω τους φετινούς στον κόσμο μας
SPORTS
Basket League Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Μπαρτζώκας: Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κατακτά τίτλους, αφιερώνω τους φετινούς στον κόσμο μας

Οι πρώτες δηλώσεις του Έλληνα προπονητή του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του τίτλου στη GBL

Μπαρτζώκας: Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κατακτά τίτλους, αφιερώνω τους φετινούς στον κόσμο μας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα στον 5ο τελικό καθώς έχασε διαφορά 20 πόντων, αλλά στο φινάλε πανηγύρισε τη νίκη που του χάρισε back to back τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, αρκετή ώρα μετά το το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το γλυκό φινάλε της σεζόν και αποθέωσε τους παίκτες του:

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο τεχνικός των ερυθρόλευκων:
««Δεν μπορούμε να προσωποποιούμε σε μένα τα επιτεύγματα ενός σπουδαίου συλλόγου όπως ο Ολυμπιακός. Πήραμε τους 3 από τους 4 στόχους της φετινής σεζόν. Προφυλάξαμε την έδρα μας και νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την κυριαρχία μας σήμερα. Εμείς σήμερα συμπληρώσαμε 81 παιχνίδια, χωρίς να υπολογίζω αυτά των διεθνών. Αν πρέπει να αφιερώσω κάπου τη φετινή επιτυχία είναι στους φιλάθλους μας.



Αν δείτε τις συνεντεύξεις που έδινα στους τελικούς ήταν για το κίνητρο. Φέτος σπάσαμε την κατάρα με τη Euroleague, εκεί που έγινε όπως έγινε. Στα τρία ματς, γενικά ελέγξαμε τη ροή και νικήσαμε με μεγάλες διαφορές. Μπορεί ο μεγάλος στόχος να ήταν η Euroleague, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κλείσουμε τη σεζόν με το πρωτάθλημα.

Σας παρακαλώ μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες. Τους αγαπάω όλους. Είναι όλοι καλοί παίκτες και πρέπει να παίρνω τις δύσκολες αποφάσεις όπως και ο κύριος Άταμαν. Είδατε ότι αναγκάστηκε να αφήσει εκτός έναν παικταρά όπως ο Χουάντσο.

Κλείσιμο
Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζώκας μπροστά στον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το τελευταίο ματς στο ΣΕΦ και έπρεπε να νικήσουμε».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης