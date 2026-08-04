Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας των «ερυθρολεύκων» ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, οδεύει στη Ρίβερ Πλέιτ
SPORTS
Ολυμπιακός Ρίβερ Πλέιτ Φρανσίσκο Ορτέγκα

Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας των «ερυθρολεύκων» ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, οδεύει στη Ρίβερ Πλέιτ

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών, με τη Ρίβερ να πληρώνει στον Ολυμπιακό ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ

Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας των «ερυθρολεύκων» ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, οδεύει στη Ρίβερ Πλέιτ
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Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγκα του Ολυμπιακού, αφού οι Πειραιώτες προχώρησαν στην αφαίρεση του ονόματός του από την ευρωπαϊκή λίστα. Κάπως έτσι φαίνεται πως ο Αργεντινός αριστερός μπακ είναι μία... ανάσα από την επιστροφή του στην πατρίδα του για χάρη της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών, με τη Ρίβερ να πληρώνει στον Ολυμπιακό ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου όσα έδωσε για να τον κάνει δικό του και κάτι παραπάνω.

Τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρολεύκων» θα πάρει ο συνεπώνυμός του, Στέφαν Ορτέγκα.


Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Γκολκίπερ: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Τσομπανίδης και Στουρνάρας

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέϊ, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο

Χαφ: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε και Μουζακίτης

Φορ / ακραίοι κυνηγοί: Ελ Καμπί, Ζέλσον, Μασούρας, Ζότα Σίλβα και Ρόκα.
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