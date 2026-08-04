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Πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του ο 35χρονος αθλητής του ΜΜΑ Άλαν Νασιμέντο
Πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του ο 35χρονος αθλητής του ΜΜΑ Άλαν Νασιμέντο
Ο αθλητής υπέστη καρδιακή προσβολή στον ύπνο του
Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του αθλητισμού ο αιφνίδιος θάνατος του 35χρονου αθλητή ΜΜΑ Άλαν Νασιμέντο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τη διοργάνωση UFC, ο Νασιμέντο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου, έχοντας υποστεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καρδιακή προσβολή στον ύπνο του.
Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
«Οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναθλητές και όλους τους αγαπημένους του Άλαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της διοργάνωσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τη διοργάνωση UFC, ο Νασιμέντο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου, έχοντας υποστεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καρδιακή προσβολή στον ύπνο του.
Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
«Οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναθλητές και όλους τους αγαπημένους του Άλαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της διοργάνωσης.
This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.— UFC (@ufc) August 3, 2026
Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr
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