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Οριστικό deal του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ και ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει σπίτι του
Οριστικό deal του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ και ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει σπίτι του
Αυριο, Τετάρτη στην Ελλάδα ο 30χρονος άσος - Μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν πολλές εβδομάδες, ο Ελληνας διεθνής αμυντικός θα γίνει ξανά παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά
Το σίριαλ για τον Δημήτρη Γιαννούλη φτάνει στο τέλος του με αίσιο τρόπο για τον ΠΑΟΚ καθώς επήλθε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε εδώ και καιρό στο συρτάρι του την προφορική συμφωνία με τον διεθνή αριστερό μπακ, αλλά δεν είχε καταφέρει να τα βρει με τους Γερμανούς.
Αυτό το τελευταίο βήμα έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8), καθώς πλέον έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην Τούμπα.
Ο CEO της γερμανικής ομάδας, Μίκαελ Στρολ, βρέθηκε στην Αυστρία, όπου η γερμανική ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, και ενημέρωσε τον Έλληνα διεθνή πως οι δύο σύλλογοι ενεργοποίησαν το deal που είχε επιτευχθεί πριν από περίπου δέκα ημέρες.
Παράλληλα, ο Γιαννούλης πήρε την άδεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8), προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Η παρουσία του στη Γερμανία ήταν ιδιαίτερα γεμάτη, καθώς στη διετία του με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ κατέγραψε 63 συμμετοχές, 3 γκολ και 10 ασίστ, ενώ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν στη Bundesliga, όπου επιβεβαίωσε την ποιότητά του και την αγωνιστική του σταθερότητα.
Παράλληλα, ο Γιαννούλης παραμένει ενεργό μέλος της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο 34 φορές, αποτελώντας μία από τις σταθερές επιλογές στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε εδώ και καιρό στο συρτάρι του την προφορική συμφωνία με τον διεθνή αριστερό μπακ, αλλά δεν είχε καταφέρει να τα βρει με τους Γερμανούς.
Αυτό το τελευταίο βήμα έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8), καθώς πλέον έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην Τούμπα.
Ο CEO της γερμανικής ομάδας, Μίκαελ Στρολ, βρέθηκε στην Αυστρία, όπου η γερμανική ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, και ενημέρωσε τον Έλληνα διεθνή πως οι δύο σύλλογοι ενεργοποίησαν το deal που είχε επιτευχθεί πριν από περίπου δέκα ημέρες.
Παράλληλα, ο Γιαννούλης πήρε την άδεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8), προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Η παρουσία του στη Γερμανία ήταν ιδιαίτερα γεμάτη, καθώς στη διετία του με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ κατέγραψε 63 συμμετοχές, 3 γκολ και 10 ασίστ, ενώ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν στη Bundesliga, όπου επιβεβαίωσε την ποιότητά του και την αγωνιστική του σταθερότητα.
Παράλληλα, ο Γιαννούλης παραμένει ενεργό μέλος της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο 34 φορές, αποτελώντας μία από τις σταθερές επιλογές στο αριστερό άκρο της άμυνας.
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