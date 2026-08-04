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Αναβλήθηκε λόγω βροχής η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο τουρνουά του Καναδά
Αναβλήθηκε λόγω βροχής η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο τουρνουά του Καναδά
Η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα κόντρα στον Μάρτιν Νταμν αναμένεται να διεξαχθεί αύριο, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στο National Bank Open του Καναδά, με αποτέλεσμα να αναβληθεί και η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή απέναντι στον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας και αναμένεται να διεξαχθεί αύριο, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός.
Από το βράδυ της Κυριακής (2/8), οι έντονες βροχοπτώσεις στην πόλη που φιλοξενεί το National Bank Open προκάλεσαν σημαντικές ανατροπές στο πρόγραμμα, οδηγώντας στην αναβολή πολλών αγώνων.
Οι καιρικές συνθήκες δεν παρουσίασαν βελτίωση ούτε την επόμενη ημέρα, με συνέπεια να υπάρξουν νέες αλλαγές και να μετατεθούν ακόμη περισσότερες αναμετρήσεις. Ανάμεσα στους αγώνες που αναβλήθηκαν ήταν και εκείνος του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ (Νο. 100 στην παγκόσμια κατάταξη).
Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο, περίπου στις 03:30-04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (4/8), ωστόσο αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα της ημέρας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η νέα ώρα διεξαγωγής του αγώνα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα κάνει την πρεμιέρα του αύριο, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός.
Ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Μάρτιν Νταμ θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ζοάο Φονσέκα.
Από το βράδυ της Κυριακής (2/8), οι έντονες βροχοπτώσεις στην πόλη που φιλοξενεί το National Bank Open προκάλεσαν σημαντικές ανατροπές στο πρόγραμμα, οδηγώντας στην αναβολή πολλών αγώνων.
Οι καιρικές συνθήκες δεν παρουσίασαν βελτίωση ούτε την επόμενη ημέρα, με συνέπεια να υπάρξουν νέες αλλαγές και να μετατεθούν ακόμη περισσότερες αναμετρήσεις. Ανάμεσα στους αγώνες που αναβλήθηκαν ήταν και εκείνος του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ (Νο. 100 στην παγκόσμια κατάταξη).
Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο, περίπου στις 03:30-04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (4/8), ωστόσο αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα της ημέρας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η νέα ώρα διεξαγωγής του αγώνα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα κάνει την πρεμιέρα του αύριο, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός.
Ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Μάρτιν Νταμ θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ζοάο Φονσέκα.
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