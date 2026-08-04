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Πού θα δείτε απόψε την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League
Πού θα δείτε απόψε την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League
Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν μαζί με τον κόσμο τους να κάνουν το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs
Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό, καθώς απόψε (4/8, Live από το protothema.gr) υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου για το Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν μαζί με τον κόσμο τους που αναμένεται να δώσει το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης» να κάνουν το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs, εκεί όπου ήδη γνωρίζουν πως θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο Γκλιμτ.
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στο φαληρικό γήπεδο στις 21:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1.
Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν μαζί με τον κόσμο τους που αναμένεται να δώσει το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης» να κάνουν το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs, εκεί όπου ήδη γνωρίζουν πως θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο Γκλιμτ.
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στο φαληρικό γήπεδο στις 21:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1.
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