Τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων: Ο «κρίκος» πίσω από την αύξηση της δωρεάς οργάνων κατά 23% το 2025
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Μεταμόσχευση Δωρεά Οργάνων

Τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων: Ο «κρίκος» πίσω από την αύξηση της δωρεάς οργάνων κατά 23% το 2025

Σε μια χρονιά με 137 αποβιώσαντες δότες και 388 ασθενείς που ωφελήθηκαν από μεταμοσχεύσεις, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων αναδεικνύει (και) τον ρόλο των Τοπικών Συντονιστών μέσα στις ΜΕΘ και δίπλα στις οικογένειες

Τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων: Ο «κρίκος» πίσω από την αύξηση της δωρεάς οργάνων κατά 23% το 2025
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το 2025 έκλεισε ως η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου για τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), καταγράφηκαν 137 αποβιώσαντες δότες, αριθμός αυξημένος κατά 23% σε σχέση με το 2024. Από αυτούς ωφελήθηκαν 285 ασθενείς, ενώ μαζί με τους ζώντες δότες νεφρού και ήπατος (93) οι συνολικά ωφεληθέντες έφτασαν τους 388.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, βρίσκεται μια διαδικασία που δεν αρχίζει στο χειρουργείο. Αρχίζει πολύ νωρίτερα, μέσα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όταν ένας ασθενής με βαριά εγκεφαλική βλάβη μπορεί να αναγνωριστεί ως δυνητικός δότης. Εκεί, αναδεικνύεται ο ρόλος των Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων, ενός θεσμού που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις ΜΕΘ, τον ΕΟΜ, τις οικογένειες, τις χειρουργικές ομάδες και τα εργαστήρια.
 
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου

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