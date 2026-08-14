Φοροδιαφυγή: Αυτές οι περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο, 320.000 καταγγελίες στην ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή: Αυτές οι περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο, 320.000 καταγγελίες στην ΑΑΔΕ
Με «πυξίδα» τις εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές πολιτών, η ΑΑΔΕ αναδιατάσσει τις δυνάμεις της ενόψει της κορύφωσης της θερινής εξόδου
Σε βασικό «σύμμαχο» των φορολογικών αρχών για τον εντοπισμό παραβάσεων εξελίσσονται οι ίδιοι οι πολίτες, καθώς οι αναφορές που έχουν υποβληθεί μέσω των ψηφιακών καναλιών της ΑΑΔΕ έχουν ξεπεράσει τις 320.000.
Από μη έκδοση αποδείξεων μέχρι παραστατικά που θεωρούνται πλαστά ή δεν φτάνουν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, οι καταγγελίες δημιουργούν μια μεγάλη δεξαμενή πληροφοριών που αξιοποιείται για τη στόχευση των ελέγχων.
Η κινητοποίηση εντείνεται όσο η θερινή περίοδος πλησιάζει στην κορύφωσή της, με τον Δεκαπενταύγουστο να αυξάνει σημαντικά την κίνηση σε νησιά και δημοφιλείς προορισμούς. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις περιοχές και στους επαγγελματικούς κλάδους όπου τα δεδομένα δείχνουν μεγαλύτερο κίνδυνο φορολογικής παραβατικότητας.
Οι συχνότερες αναφορές αφορούν τη μη έκδοση αποδείξεων, την έκδοση πλαστών ή μη έγκυρων παραστατικών, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες η απόδειξη δίνεται στον πελάτη χωρίς να διαβιβάζεται κανονικά στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης.
Ταυτόχρονα, μέσω της ξεχωριστής πλατφόρμας καταγγελιών πολιτών έχουν υποβληθεί περισσότερες από 97.000 αναφορές. Περίπου 10.000 από αυτές είναι επώνυμες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα, ώστε οι πληροφορίες που θεωρούνται αξιοποιήσιμες να μπορούν να οδηγήσουν γρηγορότερα σε στοχευμένο φορολογικό έλεγχο.
Η αξιοποίηση των καταγγελιών εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο μοντέλο ελέγχων που βασίζεται ολοένα περισσότερο στα ψηφιακά δεδομένα και στην ανάλυση κινδύνου. Αντί για τυχαίες επισκέψεις σε επιχειρήσεις, οι ελεγκτές επιχειρούν να κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις ή συνδυασμός στοιχείων που αυξάνει την πιθανότητα εντοπισμού παραβάσεων.
Ήδη, από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγαλύτερο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον κατά τη θερινή περίοδο. Ταβέρνες, εστιατόρια, beach bars, επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών αναψυχής και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων αποτελούν ορισμένες από τις κατηγορίες στις οποίες επικεντρώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Η μεγάλη τουριστική κίνηση, ο υψηλός ημερήσιος τζίρος και ο όγκος των συναλλαγών καθιστούν τους συγκεκριμένους κλάδους ιδιαίτερα σημαντικούς για την προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, οι ψηφιακές διασταυρώσεις επιτρέπουν στις υπηρεσίες να εξετάζουν τη φορολογική συμπεριφορά μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που καταθέτουν οι καταναλωτές.
Από μη έκδοση αποδείξεων μέχρι παραστατικά που θεωρούνται πλαστά ή δεν φτάνουν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, οι καταγγελίες δημιουργούν μια μεγάλη δεξαμενή πληροφοριών που αξιοποιείται για τη στόχευση των ελέγχων.
Η κινητοποίηση εντείνεται όσο η θερινή περίοδος πλησιάζει στην κορύφωσή της, με τον Δεκαπενταύγουστο να αυξάνει σημαντικά την κίνηση σε νησιά και δημοφιλείς προορισμούς. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις περιοχές και στους επαγγελματικούς κλάδους όπου τα δεδομένα δείχνουν μεγαλύτερο κίνδυνο φορολογικής παραβατικότητας.
Οι συχνότερες αναφορές αφορούν τη μη έκδοση αποδείξεων, την έκδοση πλαστών ή μη έγκυρων παραστατικών, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες η απόδειξη δίνεται στον πελάτη χωρίς να διαβιβάζεται κανονικά στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης.
Πάνω από 225.000 αναφορές μέσω της «Απόδειξης»Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η χρήση της εφαρμογής «Απόδειξη», μέσω της οποίας έχουν καταχωριστεί περίπου 225.000 καταγγελίες. Από αυτές, περισσότερες από 110.500 είναι επώνυμες, στοιχείο που διευκολύνει την περαιτέρω διερεύνησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ταυτόχρονα, μέσω της ξεχωριστής πλατφόρμας καταγγελιών πολιτών έχουν υποβληθεί περισσότερες από 97.000 αναφορές. Περίπου 10.000 από αυτές είναι επώνυμες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα, ώστε οι πληροφορίες που θεωρούνται αξιοποιήσιμες να μπορούν να οδηγήσουν γρηγορότερα σε στοχευμένο φορολογικό έλεγχο.
Η αξιοποίηση των καταγγελιών εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο μοντέλο ελέγχων που βασίζεται ολοένα περισσότερο στα ψηφιακά δεδομένα και στην ανάλυση κινδύνου. Αντί για τυχαίες επισκέψεις σε επιχειρήσεις, οι ελεγκτές επιχειρούν να κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις ή συνδυασμός στοιχείων που αυξάνει την πιθανότητα εντοπισμού παραβάσεων.
Ήδη, από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγαλύτερο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
Στο μικροσκόπιο Κυκλάδες, Κρήτη και ΔωδεκάνησαΤις επόμενες ημέρες οι έλεγχοι ενισχύονται ιδιαίτερα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και νησιά του Ιονίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες περιοχές μένουν εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον κατά τη θερινή περίοδο. Ταβέρνες, εστιατόρια, beach bars, επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών αναψυχής και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων αποτελούν ορισμένες από τις κατηγορίες στις οποίες επικεντρώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Η μεγάλη τουριστική κίνηση, ο υψηλός ημερήσιος τζίρος και ο όγκος των συναλλαγών καθιστούν τους συγκεκριμένους κλάδους ιδιαίτερα σημαντικούς για την προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, οι ψηφιακές διασταυρώσεις επιτρέπουν στις υπηρεσίες να εξετάζουν τη φορολογική συμπεριφορά μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που καταθέτουν οι καταναλωτές.
Πάνω από 190.000 έλεγχοι μέσα στο 2026Το επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους κλάδους και στις γεωγραφικές ζώνες όπου καταγράφεται αυξημένη παραβατικότητα.
Η κορύφωση της τουριστικής περιόδου αποτελεί έτσι κρίσιμο διάστημα για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Οι εκατοντάδες χιλιάδες καταγγελίες, σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά στοιχεία που έχει πλέον στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση, διαμορφώνουν έναν πιο στοχευμένο μηχανισμό εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών και επιχειρήσεων.
Το μήνυμα προς την αγορά είναι ότι οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον στην παρουσία ενός κλιμακίου μπροστά στην ταμειακή μηχανή. Καταγγελίες πολιτών, ηλεκτρονικές αποδείξεις και ψηφιακές διασταυρώσεις συνθέτουν το νέο πλαίσιο ελέγχου, την ώρα που η ΑΑΔΕ ανεβάζει ρυθμούς στις περιοχές με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση.
Πηγή: newmoney.gr
Το μήνυμα προς την αγορά είναι ότι οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον στην παρουσία ενός κλιμακίου μπροστά στην ταμειακή μηχανή. Καταγγελίες πολιτών, ηλεκτρονικές αποδείξεις και ψηφιακές διασταυρώσεις συνθέτουν το νέο πλαίσιο ελέγχου, την ώρα που η ΑΑΔΕ ανεβάζει ρυθμούς στις περιοχές με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση.
Πηγή: newmoney.gr
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