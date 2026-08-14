Εκτροχιάστηκε τρένο με 150 επιβάτες στην Αγγλία: Ανατράπηκαν βαγόνια, 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Τα αίτια του ατυχήματος είναι άγνωστα ως αυτό το στάδιο - Δύο σοβαρά τραυματίες

Αγγλία, ανέφεραν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.



Περίπου 150 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό, που ερχόταν από το Λονδίνο, όταν εκτροχιάστηκε λίγο πριν από τις 16:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων.















Ο υποδιευθυντής της υπηρεσίας ασθενοφόρων Μάικλ Μπράντφιλντ τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι 20 άνθρωποι που διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία παρουσίασαν «τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας», εξ αυτών δύο «σοβαρά».



Ο Ίαν Ντράμοντ-Σμιθ, της αστυνομίας μεταφορών, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι όλοι οι επιβάτες του συρμού «απομακρύνθηκαν με απόλυτη ασφάλεια» από τα βαγόνια.



Κλείσιμο Southern Rail, η οποία συνδέει περιοχές νότια του Λονδίνου με τη βρετανική πρωτεύουσα.



Η Λούσι ΜακΌλιφ, διευθύντρια των γραμμών Network Rail στο Σάσεξ, είπε ότι η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου «συνεργάζεται στενά με την υπηρεσία έρευνας για σιδηροδρομικά ατυχήματα, που βρίσκεται επιτόπου για να εξακριβώσει τι συνέβη».







Είκοσι άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους δύο που έχουν σοβαρά τραύματα, εξαιτίας του εκτροχιασμού συρμού του προαστιακού σιδηροδρόμου, τα δρομολόγια του οποίου είναι συχνά, χθες Πέμπτη κοντά στην πόλη Λούις, στη νοτιοανατολική, ανέφεραν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.Περίπου 150 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό, που ερχόταν από το Λονδίνο, όταν εκτροχιάστηκε λίγο πριν από τις 16:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων.Σε εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος, στο Ανατολικό Σάσεξ , διακρίνονται τουλάχιστον τρία βαγόνια που έχουν ανατραπεί, έχουν πέσει στο πλάι, και τραυματιοφορείς επιτόπου.Τα αίτια του ατυχήματος είναι άγνωστα ως αυτό το στάδιο.Ο υποδιευθυντής της υπηρεσίας ασθενοφόρων Μάικλ Μπράντφιλντ τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι 20 άνθρωποι που διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία παρουσίασαν «τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας», εξ αυτών δύο «σοβαρά».Ο Ίαν Ντράμοντ-Σμιθ, της αστυνομίας μεταφορών, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι όλοι οι επιβάτες του συρμού «απομακρύνθηκαν με απόλυτη ασφάλεια» από τα βαγόνια.Το δυστύχημα υπέστη συρμός της εταιρείας, η οποία συνδέει περιοχές νότια του Λονδίνου με τη βρετανική πρωτεύουσα.Η Λούσι ΜακΌλιφ, διευθύντρια των γραμμών Network Rail στο Σάσεξ, είπε ότι η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου «συνεργάζεται στενά με την υπηρεσία έρευνας για σιδηροδρομικά ατυχήματα, που βρίσκεται επιτόπου για να εξακριβώσει τι συνέβη».

Στη Βρετανία είναι γενικά σπάνια τα θανατηφόρα δυστυχήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές.



Ωστόσο σύγκρουση δυο επιβατικών συρμών τον Ιούνιο βόρεια του Λονδίνου στοίχισε τη ζωή στον μηχανοδηγό του ενός. Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας που διενεργήθηκε, αυτός ο τελευταίος πέρασε κόκκινο σηματοδότη από απροσεξία. Στο δυστύχημα τραυματίστηκαν άλλοι 162 άνθρωποι.