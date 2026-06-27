Κατάσχεση σχεδόν 400 ιστοσελίδων για παράνομη μετάδοση αγώνων του Μουντιάλ 2026
Κατάσχεση σχεδόν 400 ιστοσελίδων για παράνομη μετάδοση αγώνων του Μουντιάλ 2026
Επιχείρηση κατά δικτύων πειρατικής μετάδοσης με τη συνεργασία της FIFA και μεγάλων media – έρευνες σε πολλές χώρες
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν σχεδόν 400 διαδικτυακά domains (ιστότοπους) που χρησιμοποιούνταν για παράνομη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα domains εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA και άλλων, συμπεριλαμβανομένων των NBC Universal και Warner Brothers.
Χρησιμοποιήθηκαν για να προσφέρουν παράνομα στους χρήστες περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα με τη μορφή ροών σε πραγματικό χρόνο των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
«Αυτοί οι streamers όχι μόνο παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά εκθέτουν επίσης τους θεατές σε πιθανές απειλές συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού και μη ασφαλών συνδέσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο προσωπικά και οικονομικά δεδομένα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Έρικ Γουίντροφ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για τις ερευνες εσωτερικής ασφάλειας.
Τέτοιοι διακομιστές και domains έγιναν στόχος στο Περού και τη Βουλγαρία, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι σημειώθηκαν επιπλέον στην Κροατία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Κολομβία.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα domains εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA και άλλων, συμπεριλαμβανομένων των NBC Universal και Warner Brothers.
Χρησιμοποιήθηκαν για να προσφέρουν παράνομα στους χρήστες περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα με τη μορφή ροών σε πραγματικό χρόνο των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
«Αυτοί οι streamers όχι μόνο παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά εκθέτουν επίσης τους θεατές σε πιθανές απειλές συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού και μη ασφαλών συνδέσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο προσωπικά και οικονομικά δεδομένα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Έρικ Γουίντροφ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για τις ερευνες εσωτερικής ασφάλειας.
Τέτοιοι διακομιστές και domains έγιναν στόχος στο Περού και τη Βουλγαρία, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι σημειώθηκαν επιπλέον στην Κροατία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Κολομβία.
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