Αποδοκιμάστηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κατά την επίσκεψή της σε πληγείσα περιοχή του Καράκας
Αποδοκιμάστηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κατά την επίσκεψή της σε πληγείσα περιοχή του Καράκας
Συγγενείς θυμάτων αποδοκίμασαν την Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας, ενώ ο απολογισμός της τραγωδίας αυξάνεται δραματικά
Συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια κτιρίου το οποίο κατέρρευσε στο Καράκας από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, αποδοκίμασαν χθες Παρασκευή την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).
«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», φώναξαν στην Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επισκεπτόταν μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κοντά σε κτίριο που κατέρρευσε την Τετάρτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».
Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης έκανε λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.
«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», φώναξαν στην Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επισκεπτόταν μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κοντά σε κτίριο που κατέρρευσε την Τετάρτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».
Venezuelan interim President #DelcyRodriguez and her brother, President of the National Assembly #JorgeRodriguez, visit an area in #Chacao municipality affected by the #earthquakes, where a building collapsed. https://t.co/bY7Rm647uC pic.twitter.com/4TmfBWXNr4— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) June 27, 2026
Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης έκανε λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.
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