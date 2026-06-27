Αποδοκιμάστηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κατά την επίσκεψή της σε πληγείσα περιοχή του Καράκας
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός Βενεζουέλα Ντέλσι Ροδρίγκες

Αποδοκιμάστηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κατά την επίσκεψή της σε πληγείσα περιοχή του Καράκας

Συγγενείς θυμάτων αποδοκίμασαν την Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας, ενώ ο απολογισμός της τραγωδίας αυξάνεται δραματικά

Αποδοκιμάστηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κατά την επίσκεψή της σε πληγείσα περιοχή του Καράκας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια κτιρίου το οποίο κατέρρευσε στο Καράκας από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, αποδοκίμασαν χθες Παρασκευή την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», φώναξαν στην Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επισκεπτόταν μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κοντά σε κτίριο που κατέρρευσε την Τετάρτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».



Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης έκανε λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης