Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Το σχόλιο του μάνατζερ του Σπανούλη για τη μετακίνησή του στον Άρη: «Κάθε 16 χρόνια αλλάζω τα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ»
Το σχόλιο του μάνατζερ του Σπανούλη για τη μετακίνησή του στον Άρη: «Κάθε 16 χρόνια αλλάζω τα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ»
To 2010 ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς έπαιξε ρόλο στη μετακίνηση του Kill Bill από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό και τώρα ο ατζέντης του προπονητή της Εθνικής τον... στέλνει στον αυτοκράτορα Άρη
Ο διάσημος ατζέντης και εκπρόσωπος του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς άνοιξε τον δρόμο για την συμφωνία του με την διοίκηση του Άρη.
Μετά και το επίσημο «διαζύγιο» των «κιτρίνων» με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, αποτελεί θέμα χρόνου η ανακοίνωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον 44χρονο και ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ελλάδας.
«Κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.
Μετά και το επίσημο «διαζύγιο» των «κιτρίνων» με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, αποτελεί θέμα χρόνου η ανακοίνωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον 44χρονο και ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ελλάδας.
«Κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.
Every 16 years, it’s my turn to play a role in reshaping Greek and European basketball— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June 3, 2026
😁😁#BeoBasket
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