Το σχόλιο του μάνατζερ του Σπανούλη για τη μετακίνησή του στον Άρη: «Κάθε 16 χρόνια αλλάζω τα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ»
SPORTS
Βασίλης Σπανούλης Άρης Μίσκο Ραζνάτοβιτς

Το σχόλιο του μάνατζερ του Σπανούλη για τη μετακίνησή του στον Άρη: «Κάθε 16 χρόνια αλλάζω τα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ»

To 2010 ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς έπαιξε ρόλο στη μετακίνηση του Kill Bill από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό και τώρα ο ατζέντης του προπονητή της Εθνικής τον... στέλνει στον αυτοκράτορα Άρη

Το σχόλιο του μάνατζερ του Σπανούλη για τη μετακίνησή του στον Άρη: «Κάθε 16 χρόνια αλλάζω τα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ»
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Ο διάσημος ατζέντης και εκπρόσωπος του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς άνοιξε τον δρόμο για την συμφωνία του με την διοίκηση του Άρη.

Μετά και το επίσημο «διαζύγιο» των «κιτρίνων» με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, αποτελεί θέμα χρόνου η ανακοίνωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον 44χρονο και ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ελλάδας.

«Κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

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