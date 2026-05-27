Βίντεο: Ο μόλις τεσσάρων ετών Μάβερικ Σάι Αντετοκούνμπο καρφώνει και κάνει περήφανο τον πατέρα του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόσταρε με καμάρι το κάρφωμα του γιου του
Ο Greek Freak βρίσκεται στην Ελλάδα και μετά τις εμφανίσεις του στο Αλεξάνδρειο (στον αγώνα Άρης-Πανιώνιος) και στο Telekom Center (στον τελικό της Euroleague, Ολυμπιακός-Ρεάλ) και πλέον απολαμβάνει στιγμές με την οικογένεια του...
Μία τέτοια στιγμή μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram με τον 4 ετών Μάβερικ-Σάι να δείχνει τις μπασκετικές του ικανότητες στο γκαράζ του σπιτιού μ' ένα εντυπωσιακό (για την ηλικία του) κάρφωμα, ενώ λίγο αργότερα βοήθησε και τη μικρή αδερφή του να βάλει τη μπάλα στο καλάθι.
