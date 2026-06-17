Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε η έφεση του Τόμας Πάρτεϊ, δεν παίζει στην πρεμιέρα της Γκάνας κόντρα στον Παναμά

Ο Τόμας Πάρτεϊ δεν θα αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Γκάνας με τον Παναμά (18/6, 02:00), αφού η έφεσή του για το θέμα της βίζας απορρίφθηκε