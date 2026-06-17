Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε η έφεση του Τόμας Πάρτεϊ, δεν παίζει στην πρεμιέρα της Γκάνας κόντρα στον Παναμά
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Τόμας Πάρτεϊ Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε η έφεση του Τόμας Πάρτεϊ, δεν παίζει στην πρεμιέρα της Γκάνας κόντρα στον Παναμά

Ο Τόμας Πάρτεϊ δεν θα αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Γκάνας με τον Παναμά (18/6, 02:00), αφού η έφεσή του για το θέμα της βίζας απορρίφθηκε

Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε η έφεση του Τόμας Πάρτεϊ, δεν παίζει στην πρεμιέρα της Γκάνας κόντρα στον Παναμά
Χωρίς τον Τόμας Πάρτεϊ θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Μουντιάλ η Γκάνα, που τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6, 02:00) αντιμετωπίζει τον Παναμά στο Toronto Staidum.

Οι Αρχές του Καναδά απέρριψαν την κάρτα βίζα του 32χρονου μέσου, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, όπως είχε συμβεί και με τον Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αρτάν (στις ΗΠΑ).

Όπως αναφέρει το Athletic, που άλλωστε πρώτο είχε αναδείξει το θέμα για τον χαφ της Βιγιαρεάλ, ο ίδιος είχε δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης (σσ για κάρτα βίζα) πως δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι σε καμία άλλη χώρα, πράγμα ψευδές, αφού τον Ιούνιο του 2025 κατηγορήθηκε για πέντε κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης από την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως του έχει επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ, όπου προπονείται κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για τα άλλα δύο ματς της πατρίδας του, με Αγγλία (23/6) και Κροατία (28/6).

Πηγή: Gazzetta.gr
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