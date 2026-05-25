ΑΕΚ: Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ, η οικογένειά μας είναι στο πλευρό σου
Η ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε ανάρτηση δηλώνοντας την στήριξή της στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της που «ήταν πάντα εκεί, δίπλα της»
Την τελευταία της πνοή, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, άφησε στα 56 της χρόνια η Γωγώ Μαστροκώστα. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, με την οικογένειά της στο πλευρό της, καθώς έδινε την ύστατη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν έμελλε να κερδίσει.
Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανάρτησή της δηλώνει στήριξη στον Τραϊανό Δέλλα γράφοντας μεταξύ άλλων πως «η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου».
Αναλυτικά η ανάρτηση της Ενωσης: «Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει. Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της. Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ... Ειναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ... Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου».
