Παπανικολάου: «Ολυμπιακός σημαίνει να είναι 05:00 το πρωί και να φωνάζεις με όλη σου την ψυχή»
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν πολύ συγκινημένος μιλώντας στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Μέχρι πρωίας γλέντησε με τον κόσμο της την κατάκτηση της Euroleague η ομάδα του Ολυμπιακού. Λίγο μετά την απονομή και τους πρώτους πανηγυρισμούς, που ακολούθησαν την επικράτηση επί της Ρεάλ στον τελικό με 92-85, οι ερυθρόλευκοι επιβιβάστηκαν σ' ένα ανοιχτό πούλμαν και πήγαν μέχρι το Δημοτικό Θέατρο.
Εκεί το γλέντι πήρε... φωτιά για τα καλά, με τις χιλιάδες κόσμου να φωνάζουν συνθήματα και τους παίκτες του Ολυμπιακού, με το σταφ και τη διοίκηση να τους πανηγυρίζουν μαζί τους. Ενδιάμεσα γινόντουσαν κάποιες μικρές παύσεις με κάποιους να παίρνουν ένα μικρόφωνο και να λένε μερικά λόγια στον κόσμο της ομάδας για την ευτυχία που βιώνουν, αλλά κι ένα ευχαριστή για τη στήριξή του.
Ανάμεσα σε κείνους δεν θα μπορούσε να μην είναι και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, που ξεκίνησε τον λόγο του με μία ιδιαίτερη συγκινησιακή και ρομαντική ατάκα.
«Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου» είπε και συνέχισε λέγοντας: «Αυτό είναι Ολυμπιακός. Όλοι εσείς και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα».
