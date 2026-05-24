«Φλέγεται» ο Πειραιάς μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χαμός στους δρόμους του Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο μετά την κατάκτηση του τροπαίου
Τρελοί πανηγυρισμοί ξέσπασαν στον Πειραιά μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της «βασίλισσας» με σκορ 90-85 και κατέκτησαν την 4η Euroleague της ιστορίας τους.
Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και πανηγυρίζουν με την ψυχή τους την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους. Άναψαν καπνογόνα, ανέβηκαν σε οροφές μαγαζιών, με ερυθρόλευκες σημαίες στα χέρια και καταγράφουν με βίντεο στα κινητά τους αυτές τις ονειρικές στιγμές.
Πριν από λίγο αναχώρησε το πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης από το T-Center και πλέον η αποστολή βρίσκεται στο ξενοδοχείο «Ilisian», όπου πλήθος κόσμου τους περιμένει απ'έξω.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
