ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης
Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να περάσει 3 γύρους στο Conference League

Ο Ολυμπιακός κέρδισε έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League χάρη στην Άστον Βίλα κι έτσι θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του παρουσία από τον τρίτο προκριματικό γύρο του League Path.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει εξασφαλισμένη την παρουσία τριών ομάδων σε League Phase ευρωπαϊκές διοργανώσεις (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ) και το μπαλάκι πέφτει σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για το αν θα γίνει το 5/5.

Οι τρεις ελληνικές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει θέση σε League Phase
ΑΕΚ: Champions League ή Europa League
Ολυμπιακός: Champions League ή Europa League
ΟΦΗ: Europa League ή Conference League

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ελληνικών ομάδων
ΑΕΚ: Playoffs Champions League – Champions Path
Ολυμπιακός: Τρίτος προκριματικός γύρος – League Path
ΟΦΗ: Playoffs Europa League
ΠΑΟΚ: Δεύτερος προκριματικός γύρος Europa League
Παναθηναϊκός: Δεύτερος προκριματικός γύρος Conference League
