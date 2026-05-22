Η συνήθεια που έγινε λατρεία: Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ για 5η φορά σε τελικό Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξορκίσουν το φάντασμα του Γιουλ, βίντεο

Το 2015, οι δύο ομάδες τέθηκαν εκ νέου αντιμέτωπες στον τελικό της Euroleague, αυτή τη φορά στη Μαδρίτη. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Σφαιρόπουλου είχε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με εντυπωσιακή ανατροπή, όμως στον τελικό βρήκε απέναντί του μία αποφασισμένη Ρεάλ μπροστά στο κοινό της.Με τους Σέρχιο Γιουλ, Ρούντι Φερνάντεθ και Γκουστάβο Αγιόν να κάνουν τη διαφορά, αλλά και τον Τζέισι Κάρολ να δίνει σημαντικές λύσεις, οι Μαδριλένοι επικράτησαν εύκολα με 78-59 και επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης.Η πιο δραματική στιγμή αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής αντιπαλότητας γράφτηκε στο Κάουνας, το 2023. Ο Ολυμπιακός είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν και βρέθηκε μία ανάσα από την κατάκτηση της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.Ωστόσο, στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού, ο Σέρχιο Γιουλ σημείωσε το καθοριστικό καλάθι της αναμέτρησης, με σουτ μπροστά στο απλωμένο χέρι του Μουστάφα Φαλ, χαρίζοντας στη Ρεάλ τη νίκη με 79-78 και «παγώνοντας» τους χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων» στις εξέδρες.Η συγκεκριμένη φάση πέρασε στην ιστορία της διοργάνωσης, «σφραγίζοντας» μία από τις πιο δραματικές στιγμές που έχει ζήσει ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό.1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-612013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-882015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-592023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-782026: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00)