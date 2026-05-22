Η συνήθεια που έγινε λατρεία: Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ για 5η φορά σε τελικό Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξορκίσουν το φάντασμα του Γιουλ, βίντεο
Οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να συναντώνται για πέμπτη φορά σε τελικό Euroleague, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης - Η «βασίλισσα» μετράει τρεις νίκες, μία ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται να γράψουν ακόμη ένα κεφάλαιο σε μία από τις πιο... επικές μονομαχίες στην ιστορία της Euroleague, καθώς προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας και θα τεθούν αντιμέτωποι για πέμπτη φορά σε αγώνα που κρίνει το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, αποκλείοντας τη Φενέρμπαχτσε δια περιπάτου, με 79-61, ενώ, λίγες ώρες αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό και έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής 24 Μαΐου στις 21:00.
Η αναμέτρηση αποκτά ιστορική διάσταση, καθώς Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας, αριθμός που αποτελεί πλέον ρεκόρ στη διοργάνωση.
Η «βασίλισσα» διατηρεί το προβάδισμα στις μεταξύ τους μάχες, έχοντας τρεις νίκες σε τελικούς απέναντι στους Πειραιώτες, με μοναδική ήττα εκείνη του 2013 στο Λονδίνο, όταν ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.
Η προϊστορία
1995: Το... τείχος του Σαμπόνις
Η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες σε τελικό Ευρωλίγκας πραγματοποιήθηκε το 1995 στη Σαραγόσα. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη έφτασε μέχρι τον τελικό, όμως βρήκε απέναντί του έναν ανυπέρβλητο Άρβιντας Σαμπόνις.
Ο θρυλικός Λιθουανός πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις στην ιστορία των Final Four και οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη με 73-61, στερώντας από τους «ερυθρόλευκους» το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.
Παρά την απογοήτευση εκείνης της βραδιάς, ο τελικός της Σαραγόσα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό, που δύο χρόνια αργότερα κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης.
2013: Ο Σπανούλης πήρε τ' όπλο του
18 χρόνια μετά, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στον τελικό της Euroleague, αυτή τη φορά στο Λονδίνο, σε έναν αγώνα που έμελλε να περάσει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της ιστορίας του και επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 100-88, κατακτώντας «back-to-back» ευρωπαϊκούς τίτλους.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος άλλαξε τη ροή του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο με προσωπικές φάσεις, δημιουργία και ηγετική παρουσία, σε έναν τελικό που θεωρείται μέχρι σήμερα all-time classic για τη διοργάνωση.
2015: Η ρεβάνς των Μαδριλένων
Το 2015, οι δύο ομάδες τέθηκαν εκ νέου αντιμέτωπες στον τελικό της Euroleague, αυτή τη φορά στη Μαδρίτη. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Σφαιρόπουλου είχε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με εντυπωσιακή ανατροπή, όμως στον τελικό βρήκε απέναντί του μία αποφασισμένη Ρεάλ μπροστά στο κοινό της.
Με τους Σέρχιο Γιουλ, Ρούντι Φερνάντεθ και Γκουστάβο Αγιόν να κάνουν τη διαφορά, αλλά και τον Τζέισι Κάρολ να δίνει σημαντικές λύσεις, οι Μαδριλένοι επικράτησαν εύκολα με 78-59 και επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης.
2023: Η «κατάρα» του Γιουλ...
Η πιο δραματική στιγμή αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής αντιπαλότητας γράφτηκε στο Κάουνας, το 2023. Ο Ολυμπιακός είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν και βρέθηκε μία ανάσα από την κατάκτηση της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ωστόσο, στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού, ο Σέρχιο Γιουλ σημείωσε το καθοριστικό καλάθι της αναμέτρησης, με σουτ μπροστά στο απλωμένο χέρι του Μουστάφα Φαλ, χαρίζοντας στη Ρεάλ τη νίκη με 79-78 και «παγώνοντας» τους χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων» στις εξέδρες.
Η συγκεκριμένη φάση πέρασε στην ιστορία της διοργάνωσης, «σφραγίζοντας» μία από τις πιο δραματικές στιγμές που έχει ζήσει ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό.
Οι τελικοί Ολυμπιακού-Ρεάλ Μαδρίτης στην Ευρωλίγκα
1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61
2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88
2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59
2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78
2026: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00)
