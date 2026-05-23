Ξέμεινε από σέντερ η Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός τελικού με τον Ολυμπιακό ο Γκαρούμπα, ανακοίνωσε ο Σκαριόλο
Ο Ισπανός τεχνικός επιβεβαίωσε ότι ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ  δεν θα αγωνιστεί στον τελικό της Κυριακής μετά τον τραυματισμό του στον ημιτελικό με τη Βαλένθια

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα τέθηκε νοκ άουτ για τον κυριακάτικο τελικό της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό (24/5, 21:00).

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ρωτήθηκε για το μέγεθος της ζημιάς του Γκαρούμπα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου του ημιτελικού με τη Βαλένθια, εξηγώντας πως δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι πριν από τις εξετάσεις που θα κάνει. Πάντως, είναι προφανές ότι είναι 100% εκτός για τον αγώνα της Κυριακής» ανέφερε ο προπονητής της Ρεάλ στη συνέντευξη Τύπου.

Και πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που περάσαμε στον τελικό και κερδίσαμε μια σπουδαία ομάδα. Η Βαλένθια δεν τα παράτησε ποτέ, ήταν πάντα εκεί και της αξίζουν συγχαρητήρια.

Είμαι τόσο περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου και για τον τρόπο που αντιδράσαμε σε κάθε ζήτημα που προέκυψε στον δρόμο μας. Τον Ιανουάριο οι περισσότεροι general managers ούτε καν μας έβλεπαν στην πρώτη εξάδα, ενώ πριν από αυτό το ματς σχεδόν κανείς δεν μας υπολόγιζε. Το κατανοώ…

Αυτό μάς έδωσε επιπλέον κίνητρο. Τώρα χρειαζόμαστε κι άλλο καύσιμο στο ντεπόζιτο για την Κυριακή. Όμως δεν είναι ώρα να μιλήσω για τον τελικό. Δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις για τον τελικό. Τώρα είναι στιγμή να πανηγυρίσουμε συγκρατημένα και ελεγχόμενα. Μας περιμένει μια τρομερή ομάδα στον τελικό».

Έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης ξέμεινε από σέντερ αφού εκτός δράσης είναι ήδη οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν!

Πηγή:www.gazzetta.gr
