Ξέμεινε από σέντερ η Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός τελικού με τον Ολυμπιακό ο Γκαρούμπα, ανακοίνωσε ο Σκαριόλο

Ο Ισπανός τεχνικός επιβεβαίωσε ότι ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ δεν θα αγωνιστεί στον τελικό της Κυριακής μετά τον τραυματισμό του στον ημιτελικό με τη Βαλένθια