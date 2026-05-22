Τραυματίστηκε κι αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Γκαρούμπα, ο μοναδικός ψηλός που είχε απομείνει στη Ρεάλ, βίντεο
Σοκ για την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς στη διάρκεια του ημιτελικού με την Βαλένθια η «Βασίλισσα» είδε τον Ουσμάν Γκαρούμπα να τραυματίζεται σε ανύποπτη φάση στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου.
Ο Ισπανός φόργουορντ/σέντερ παραπάτησε στην προσπάθειά του και σωριάστηκε άμεσα στο έδαφος. Στην προσπάθειά του να σηκωθεί έδειξε πως δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον βοήθησαν να πάει μέχρι τον πάγκο.
Σημειώνεται ότι ο Γκαρούμπα είναι ο μοναδικός ψηλός που έχει απομείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον τραυματισμό του Έντι Ταβάρες που του στοίχισε τη συμμετοχή του στο Final-4 της Αθήνας.
