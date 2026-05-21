Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο και αποθέωσε την Άστον Βίλα μετά την κατάκτηση του Europa League, δείτε βίντεο
Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πανηγύρισε έξαλλα τα τρία γκολ των «χωριατών και συνεχάρη δημόσια την ομάδα κάνοντας ειδική αναφορά στον Μπουμπακάρ Καμαρά

Τον ενθουσιασμό του για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία της Άστον Βίλα εξέφρασε μέσω ανάρτησής του ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είναι γνωστός για τη μακροχρόνια στήριξή του στον σύλλογο. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου συνεχάρη παίκτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον τραυματία Μπουμπακάρ Καμαρά.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μετά από τέσσερις δεκαετίες και την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1982, πήρε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο από την ίδρυσή της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επιστροφή της στη League Phase του Champions League της περιόδου 2026/2027 και φυσικά την παρουσία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στην Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ.

Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα φωτογραφήθηκε να κρατάει το τρόπαιο μαζί με τον... βασιλιά του Europa League και προπονητή των «χωριατών», Ουνάι Έμερι, με την Άστον Βίλα να ανεβάζει την φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Χ.



Η ανάρτηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, που παρακολουθεί συχνά από κοντά αγώνες της Άστον Βίλα και θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές των «χωριατών», πανηγύρισε από τις εξέδρες του «Besiktas Park στην Κωνσταντινούπολη  τη νέα ευρωπαϊκή διάκριση του συλλόγου.



Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνεχάρη όλους όσοι συνδέονται με την ομάδα για την επιτυχία, κάνοντας λόγο για μια ιστορική βραδιά για τον σύλλογο.

«Απίστευτη βραδιά! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το επιτελείο και όλους όσοι συνδέονται με τον σύλλογο! 44 χρόνια από την τελευταία γεύση ευρωπαϊκού τροπαίου», έγραψε χαρακτηριστικά.



Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έκανε ξεχωριστή αναφορά και στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος έμεινε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, τονίζοντας τη σημασία του για την πορεία της ομάδας.

«Ιδιαίτερη αναφορά στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ήταν τραυματίας, αλλά αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και βοήθησε να μπουν τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας. UTV!», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Το «UTV» αποτελεί σύνθημα των φίλων της Άστον Βίλα και σημαίνει «Up The Villa».
