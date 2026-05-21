Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πανηγύρισε σαν «χωριάτης» τα γκολ της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League, δείτε βίντεο

Ο δηλωμένος οπαδός της ομάδας του Μπέρμιγχαμ βρέθηκε στα επίσημα του Besiktas Park και γιόρτασε με την ψυχή του τα γκολ των «χωριατών» εναντίον της Φράιμπουργκ - Η φωτογραφία με το τρόπαιο και η ανάρτησή του





Ο







Δείτε το βίντεο



PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026 Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποθέωσε την Άστον Βίλα μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, που παρακολουθεί συχνά από κοντά αγώνες της Άστον Βίλα και θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της ομάδας, πανηγύρισε δημόσια τη νέα ευρωπαϊκή διάκριση του συλλόγου.











Κλείσιμο



«Απίστευτη βραδιά! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το επιτελείο και όλους όσοι συνδέονται με τον σύλλογο! 44 χρόνια από την τελευταία γεύση ευρωπαϊκού τροπαίου», έγραψε χαρακτηριστικά.



Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έκανε ξεχωριστή αναφορά και στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος έμεινε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, τονίζοντας τη σημασία του για την πορεία της ομάδας.



«Ιδιαίτερη αναφορά στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ήταν τραυματίας, αλλά αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και βοήθησε να μπουν τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας. UTV!», ανέφερε στην ανάρτησή του.



Με την ψυχή του πανηγύρισε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τη νίκη της Άστον Βίλα με 3-0 στο τελικό του Europa League εναντίον της Φράιμπουργκ. Ουίλιαμ , δηλωμένος οπαδός των «Χωριατών» , βρέθηκε στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης για να παρακολουθήσει την προσπάθεια της αγαπημένης του ομάδας να κατακτήσει το φετινό τρόπαιο.Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φαίνεται να πανηγυρίζει έντονα ένα από τα γκόλ της ομάδας του Μπέρμιγχαμ, αγκαλιάζοντας έναν διπλανό του.Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, που παρακολουθεί συχνά από κοντά αγώνες της Άστον Βίλα και θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της ομάδας, πανηγύρισε δημόσια τη νέα ευρωπαϊκή διάκριση του συλλόγου.Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα φωτογραφήθηκε να κρατάει το τρόπαιο μαζί με τον... βασιλιά του Europa League και προπονητή των «χωριατών», Ουνάι Έμερι.Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνεχάρη όλους όσοι συνδέονται με την ομάδα για την επιτυχία, κάνοντας λόγο για μια ιστορική βραδιά για τον σύλλογο.«Απίστευτη βραδιά! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το επιτελείο και όλους όσοι συνδέονται με τον σύλλογο! 44 χρόνια από την τελευταία γεύση ευρωπαϊκού τροπαίου», έγραψε χαρακτηριστικά.Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έκανε ξεχωριστή αναφορά και στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος έμεινε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, τονίζοντας τη σημασία του για την πορεία της ομάδας.«Ιδιαίτερη αναφορά στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ήταν τραυματίας, αλλά αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και βοήθησε να μπουν τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας. UTV!», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Το «UTV» αποτελεί σύνθημα των φίλων της Άστον Βίλα και σημαίνει «Up The Villa».







Επιβλητικοί οι «Χωριάτες» Με επιβλητική εμφάνιση οι «Χωριάτες» επικράτησαν με 3-0 στον τελικό του Europa League επί της Φράιμπουργκ και κατέκτησαν το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.



Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μετά από τέσσερις δεκαετίες και την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1982, πήρε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο από την ίδρυσή της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επιστροφή της στη League Phase του Champions League της περιόδου 2026/2027 και φυσικά την παρουσία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στην Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ.



Τα δύο γκολ των Τίλεμανς (41') και Μπουέντια (45'+3) σε καθοριστικά σημεία του πρώτου 45λεπτου έβαλαν από νωρίς σε «θέση οδηγού» το συγκρότημα του Μπέρμιγχαμ. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε ν' αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Ρότζερς έκανε το 3-0 με κοντινή προβολή από ασίστ του Μπουέντια.