Ολυμπιακός: Οι παίκτες περιγράφουν το Final 4 με μια λέξη, δείτε βίντεο
Ολυμπιακός: Οι παίκτες περιγράφουν το Final 4 με μια λέξη, δείτε βίντεο
Οι παίκτες του Ολυμπιακού σχολίασαν με μία λέξη το Final Four, με τις απαντήσεις να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο οι παίκτες απαντούν στην ερώτηση Ποια είναι η πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε «Final 4 2026 Athens», με τις απαντήσεις των Ερυθρολεύκων να ποικίλουν.
«Δόξα», «Ευκαιρία», «κίνητρο», «Ολυμπιακός» και πολλές ακόμη απαντήσεις έδωσαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι οποίοι είναι πλέον σε εβδομάδα Final Four.
Αναλυτικά, οι απαντήσεις των παικτών του Ολυμπιακού:
Νετζήπογλου: «Hustle»
Φαλ: «Γιορτή»
Πίτερς: «Ξεχωριστό»
Μπουρνελές: «Τέταρτο»
Γουόρντ: «Γουάου»
Χολ: «Τρομερό»
Μόρις: «Φαινόμενο»
«Δόξα», «Ευκαιρία», «κίνητρο», «Ολυμπιακός» και πολλές ακόμη απαντήσεις έδωσαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι οποίοι είναι πλέον σε εβδομάδα Final Four.
Αναλυτικά, οι απαντήσεις των παικτών του Ολυμπιακού:
Νετζήπογλου: «Hustle»
Φαλ: «Γιορτή»
Πίτερς: «Ξεχωριστό»
Ποια είναι η πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε «Final Four 2026 Athens»; 🔴⚪— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 18, 2026
Δείτε τι απάντησαν οι «ερυθρόλευκοι» … 👀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/alnz5E55tt
Μπουρνελές: «Τέταρτο»
Γουόρντ: «Γουάου»
Χολ: «Τρομερό»
Μόρις: «Φαινόμενο»
Λαρεντζάκης: «Αθήνα, Glass Floor»
Ντόρσεϊ: «Ευκαιρία»
Φουρνιέ: «Φενέρμπαχτσε»
Νιλικίνα: «Νίκη»
ΜακΚίσικ: «Τρομερό»
Γουόκαπ: «Ευκαιρία»
Μιλουτίνοβ: «Δόξα»
Βεζένκοβ: «Αθήνα»
Παπανικολάου: «Κίνητρο»
Τζόουνς: «Ολυμπιακός»
Ντόρσεϊ: «Ευκαιρία»
Φουρνιέ: «Φενέρμπαχτσε»
Νιλικίνα: «Νίκη»
ΜακΚίσικ: «Τρομερό»
Γουόκαπ: «Ευκαιρία»
Μιλουτίνοβ: «Δόξα»
Βεζένκοβ: «Αθήνα»
Παπανικολάου: «Κίνητρο»
Τζόουνς: «Ολυμπιακός»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα