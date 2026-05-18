Μουντιάλ 2026: Αγωνία με Γιαμάλ, νοκ άουτ ο Φερμίν για την Ισπανία
Ο Γιαμάλ θα χάσει την πρεμιέρα της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ εκτός διοργάνωσης έμεινε ο συμπαίκτης του στη Μπαρτσελόνα Φερμίν Λόπεθ που υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο
Λίγο πριν η Εθνική Ισπανίας ξεκινήσει την προετοιμασία για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και o Λουίς Ντε Λα Φουέντε αποκτά συνεχώς όλο και πιο έντονους πονοκεφάλους.
Ο Ισπανός τεχνικός σήμερα έμαθε ότι δεν μπορεί να υπολογίζει τον Φερμίν Λόπεθ ενώ για τον αγώνα της πρεμιέρας (15/6 με το Πράσινο Ακρωτήρι) δεν θα έχει ούτε τον Λαμίν Γιαμάλ καθώς ο τραυματισμός του στον μηρό δεν του επιτρέπει να είναι έτοιμος και οριακά θα προλάβει τον αγώνα με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη στις 21 Ιουνίου.
Οι άνθρωποι της ισπανικής ομοσπονδίας είναι σε ανοικτή γραμμή με το ιατρικό τιμ της Μπαρτσελόνα για να καταλήξουν από κοινού στη θεραπεία που θα ακολουθήσει, ενώ για τον Φερμίν Λόπεθ τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα το πρωί επιβεβαίωσαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, γεγονός που θα τον αναγκάσει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και τον χρόνο αποθεραπείας να υπολογίζεται περίπου στους δύο μήνες.
Ο Λόπεθ δεν ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο εναντίον της Μπέτις, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στο δεξί πόδι. Αρχικά, το ιατρικό επιτελείο εξέτασε το ενδεχόμενο μιας μικρής ρωγμής, η οποία θα τον άφηνε εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες και δεν θα του στερούσε την κλήση από τον Ντε λα Φουέντε. Ωστόσο, η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε τις χειρότερες προβλέψεις, δείχνοντας κάταγμα στο μικρό δάχτυλο του δεξιού ποδιού.
