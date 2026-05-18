Μουντιάλ 2026: Με τρεις παίκτες από την ελληνική Super League η αποστολή του Κονγκό
Η αφρικανική ομάδα επιστρέφει μετά από 52 χρόνια σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και σήμερα ανακοίνωσε τους 26 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αφρική - Στην αποστολή και ο «Λουμούμπα», ο οπαδός-άγαλμα!
Μετά από δεκαετίες αναμονής, κι αφού χρειάστηκε να εμπλακεί στην ψυχοφθόρο διαδικασία των μπαράζ όπου απέκλεισε τη Τζαμάικα, επιστρέφει σε Μουντιάλ και σήμερα έγινε γνωστή η σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει στον 11ο Όμιλο (Group K) μαζί με την Πορτογαλία, την Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν.
Σ' αυτήν υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο καθώς ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ συμπεριέλαβε τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Super League και άλλους δύο που έχουν ελληνικό παρελθόν.
Συγκεκριμένα στη λίστα του Κονγκό υπάρχουν τα ονόματα των Ντίλαν Μπατουμπινσίκα και Γκαέλ Κακουτά της ΑΕΛ καθώς και του Σαμουέλ Μουτουσαμί του Ατρόμητου, ενώ μαζί τους είναι οι πρώην ερυθρόλευκοι Αρτούρ Μαζουακού και Σεντρίκ Μπακαμπού!
🚨 | Sébastien Desabre dévoile la liste des 26 mondialistes !— Joueurs Congolais 🐆🇨🇩 (@JoueursCD) May 18, 2026
Alors nos chers amis, nous vous présentons les membres de la Dream Team : les 26 Léopards qui iront représenter la République Démocratique du Congo 🇨🇩 à la Coupe du Monde 2026 après 52 ans d'absence.#mobulute🐆… pic.twitter.com/XMhQ52FiJA
Από την λίστα ξεχωρίζει το όνομα του επιθετικού της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, Γιοάν Ουισά, που μαζί με τους ο Άαρον Γουάν-Μπισάκα (Γουέστ Χαμ), Αξέλ Τουανζέμπε (Μπέρνλι) και Νόα Σαντίκι (Σάντερλαντ) αγωνίζονται στην Premier League.
🚨 OFFICIEL : LA LISTE DE LA RD CONGO POUR LA COUPE DU MONDE 2026 ! 🇨🇩🐆🏆 pic.twitter.com/LTEybtiG44— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) May 18, 2026
Στην αποστολή και ο οπαδός θρύλος, Λουμούμπα Βέα
Ωστόσο πέρα από τις επιλογές του Ντεσάμπρ, στην αποστολή για το ταξίδι στη Βόρειο Αμερική (το Μουντιάλ θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου) συμπεριλήφθηκε με απαίτηση των ποδοσφαιριστών ένα ακόμη πρόσωπο.
Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο «πραξικόπημα» των ποδοσφαιριστών κατά του προπονητή, αλλά για το αίτημα τους προς τη διοίκηση της Ομοσπονδίας (που έγινε αποδεκτό) προκειμένου ο «Λουμούμπα Βέα» (κατά κόσμον Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα) να ακολουθήσει την ομάδα στην ιστορική της επιστροφή στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή.
Αν το όνομα δεν σας λέει κάτι, πρόκειται για τον οπαδό σύμβολο της ΛΔ Κονγκό, ο οποίος παρακολουθούσε τους αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (φιλοξενήθηκε στο Μαρόκο τον Ιανουάριο) ακίνητος σαν άγαλμα αποτίοντας φόρο τιμής τον Πατρίς Λουμούμπα, τον ιστορικό πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που δολοφονήθηκε το 1961 και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο για τον λαό του Κονγκό
Ο «Λουμούμπα Βέα» δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει το μπαράζ με τη Τζαμάικα καθώς είχε πρόβλημα με τη βίζα του, αλλά τώρα με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας (θα καλύψει όλα τα έξοδα του) θα είναι κανονικά ως μέλος της αποστολής στο Μουντιάλ.
🚨 C’EST ÉNORME : “LUMUMBA” FERA PARTIE DE LA DÉLÉGATION DE LA RD CONGO 🇨🇩 AU MONDIAL !!!!! 🏆🌎— BeFootball (@_BeFootball) May 18, 2026
C’EST DEVENU UN MONUMENT au pays !!! 🤩
À la demande des joueurs, la fédération va PRENDRE EN CHARGE son voyage : vols, hébergement, restauration, billets des matches, dépenses… pic.twitter.com/67T7ENdCVt
