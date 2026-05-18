Τάιλερ Ντόρσεϊ στο protothema.gr: «Εάν κερδίσουμε το τρόπαιο και πω στο ΟΑΚΑ πως είμαι πρωταθλητής Ευρώπης θα πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες μου στιγμές», βίντεο

Ο Ελληνοαμερικανός άσος έχει εξελιχθεί σ' ένα πολύτιμο γρανάζι της καλοκουρδισμένης μηχανής του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον ίδιο πάντως να τονίζει πως τίποτα δεν θα έχει σημασία αν στο φινάλε δεν θα έχει κατακτήσει την κούπα που τόσο πολύ θέλει ο ίδιος και ο σύλλογος.



Εάν κερδίσουμε το τρόπαιο και πω στο ΟΑΚΑ πως είμαι Πρωταθλητής Ευρώπης θα πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες μου στιγμές», παραδέχθηκε ο Ντόρσεϊ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι προσωπικά δεν αισθάνεται καμία πίεση και κανένα άγχος, λίγες ημέρες πριν από το τζάμπολ στο Final 4 της Euroleague ...



Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:



-Ο Ολυμπιακός έφτασε στο 5ο συνεχόμενο Final 4. Το γεγονός πως στα τέσσερα προηγούμενα δεν πήρε τον τίτλο προσθέτει έξτρα πίεση;

«Δεν ξέρω πως αισθάνονται οι άλλοι αλλά σε ότι με αφορά καθόλου. Για εμένα έχει να κάνει με την θέληση για νίκη με την καρδιά που βάζουμε στην δουλειά και τον χρόνο και πιστεύω πως ειλικρινά ο Θεός θα μας ευλογήσει με ότι έχει προγραμματιστεί για εμάς και την ομάδα. Οπότε καμία πίεση μιλάμε για μπάσκετ είμαι έτοιμος να παίξω και αυτή την εβδομάδα και όλα αυτά τα επιπλέον πράγματα είναι καλά για τους οπαδούς».



-Το χαμόγελο στο πρόσωπό σου είναι δηλωτικό του ότι είσαι ήρεμος και χωρίς πίεση;





-Κάθε σεζόν είναι και μία νέα ιστορία;

«Κάθε χρόνος για εμένα είναι διαφορετικός. Έχω περάσει από πολλά πάνω και κάτω στην καριέρα μου. Λένε πως δουλεύεις για 10 και είκοσι χρόνια για μία ευκαιρία και κανένας δεν βλέπει τα 10 και 20 χρόνια που έχεις δουλέψει και τι έχεις περάσει και αυτή είναι η ιστορία μου.»



Με δεδομένο πως τα παιχνίδια γίνονται σε ένα γήπεδο στο οποίο έχετε ένα νικηφόρο σερί τελευταία είναι αυτό σημαντικό θα διαδραματίσει ρόλο παρά το ότι είναι η έδρα του αιωνίου αντιπάλου;

«Δε νομίζω πως παίζει ρόλο σε ένα παιχνίδι αλλά προφανώς μου αρέσουν τα καλάθια, οι εγκαταστάσεις την αίσθηση το ίδιο το γήπεδο οπότε ναι μπορεί να είναι και πλεονέκτημα ακόμη και το ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε γίνεται εδώ. Για κάποιους είναι πίεση για κάποιους όχι. Εγώ το λατρεύω.»



Με τον τρόπο που απαντάς θυμήθηκα πως ήσουν ο καταλυτικός παίχτης την τελευταία φορά που βρεθήκατε σε αυτό το γήπεδο σκοράροντας ένα καθοριστικό καλάθι. Ονειρεύεσαι κάτι παρόμοιο στο Final 4;

«Ονειρεύομαι τη νίκη και δεν με νοιάζει ένα είναι το τελευταίο σουτ, 5 - 10 ή είκοσι πόντοι απλά ονειρεύομαι να κερδίσω αλλά θα ήταν ωραίο εάν ζούσα μία τέτοια στιγμή. Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο αμφίρροπο το παιχνίδι αλλά ναι μεγάλα παιχνίδια σαν αυτό μπορεί και να τελειώσουν μέσα σε λίγο χάος».



Υπάρχει κάποια διαδικασία που ακολουθείς πριν από το Final 4;

«Όχι κάνω πάντα τα ίδια πράγματα ακολουθώ την ίδια ρουτίνα δίνω τα πάντα και έτσι είμαι πάντα ικανοποιημένος με τον εαυτό μου ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα από το εάν χάσω ή εάν κερδίσω.»



Είσαι προληπτικός;

«Όχι καθόλου...»



Ο αντίπαλός σας στον ημιτελικό είναι η πρώην ομάδα σου και η κάτοχος του τίτλου η Φενέρμπαχτσε. Δεν υπάρχουν μυστικά πλέον ανάμεσα στις ομάδες. Τι πιστεύεις θα κρίνει αυτή την μάχη ποιο θα είναι το κλειδί;

«Πιστεύω το κλειδί είναι πάντα οι παίκτες που ολοκληρώνουν τα plays. Ξέρουν πως παίζουμε και εμείς ξέρουμε πως παίζουν. Ξέρουν πως να μας βγάλουν από το σύστημά μας το ίδιο κι εμείς οπότε όπως είπα είναι όλα θέμα παικτών, παικτών που σταματούν επιθέσεις και παικτών που σκοράρουν είναι πολύ απλό. Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που θα πρέπει να αλλάξουμε στο παιχνίδι μας αλλά θα το βρούμε. Για εμένα είναι απλά αντίδραση στο τι συμβαίνει.»



Την ίδια περίοδο πέρυσι ξεκίνησες να παίζεις σπουδαία κατά την διάρκεια των τελικών του Ελληνικού πρωταθλήματος. Υπάρχει η αίσθηση πως παίζεις στο κορυφαίο επίπεδο επί 12 σερί μήνες, πως κάνεις την καλύτερη σεζόν της καρίερας σου πώς αισθάνεσαι αναφορικά με την συγκεκριμένη «μεταμόρφωση» συγκριτικά με την περσινή χρονιά;

«Αισθάνομαι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος, ίδιο άτομο, ίδια κουλτούρα δουλειάς πήρα απλά την ευκαιρία περισσότερα λεπτά φέτος. Νομίζω πως αυτή είναι μεγαλύτερη διαφορά. Δεν έχουν αλλάξει πολλά εκτός από αυτό. Οι άνθρωποι κοιτάζουν μόνο την στατιστική αλλά πραγματικά νομίζω πως αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή το να έχω την ευκαιρία να αποδείξω το ποιος είμαι και δεν την είχα πέρυσι. Δεν ξέρω καιγόμουν να αποδείξω και ακόμη το θέλω τώρα και δεν θα αφήσω κανένας ανεξάρτητα από το ποιος είναι να με βάλει ξανά στην ίδια κατάσταση.»



Η στατιστική δείχνει πως πρόκειται ξεκάθαρα για την καλύτερη σου σεζόν είναι και αυτή που απολαμβάνεις περισσότερο;

«Όχι... Δεν θα την απολαύσω εάν δεν κερδίσουμε το τρόπαιο! Την απολαμβάνω μέχρι τώρα αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο να κερδίζω και αδιαφορώ για το τι λένε οι αριθμοί. Εάν κερδίσουμε το τρόπαιο και πω στο ΟΑΚΑ πως είμαι Πρωταθλητής Ευρώπης θα πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες μου στιγμές.»



Η σεζόν ξεκίνησε με ένα χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική ομάδα πώς θα ήθελες να τελειώσει;

«Θέλω το τρόπαιο και ως πρωταθλητής θα πάω διακοπές σε κάποιο νησί να απολαύσω τον ήλιο και το καλοκαίρι θα είμαι πραγματικά ευτυχισμένος.

Αλλά θα υπάρχει και πάντα η επόμενη ημέρα τι έπεται πώς θα γίνω καλύτερος πώς θα κατακτήσω ακόμη ένα και αυτή είναι η προσωπική μου φιλοσοφία απολαμβάνω τις μικρές στιγμές αλλά η ζωή προχωρά και πρέπει να κάνεις τα πάντα για να προχωρήσεις κι εσύ».



Κάποιο μήνυμα στα Ελληνικά πριν από το Final 4;

«Όχι δεν έχω κάτι … Ξέρω μόνο τα βασικά... «Καλημέρα» «Καληνύχτα» χρειάζομαι δάσκαλο ειδικά εάν μείνω εδώ και την επόμενη σεζόν. Πολλοί άλλωστε λένε «πολλά» και θα μάθω ελληνικά για να τους απαντώ...»



Εάν ο Ολυμπιακός άει και 6 σερί Final 4 θα την κάνουμε μισή μισή την συνέντευξη;

«Ναι εάν γίνει αυτό θα σας μιλήσω και στα Ελληνικά...»