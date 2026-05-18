Σε ρυθμούς Final 4 μπαίνει το ΟΑΚΑ, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο
Tα πρώτα συνεργεία έχουν μπει στους χώρους του ΟΑΚΑ για να στήσουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις
Στους ρυθμούς του Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το τριήμερο 22-25 Μαΐου μπαίνουν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι.
Είναι χαρακτηριστικά ότι τα πρώτα συνεργεία έχουν μπει στους χώρους του ΟΑΚΑ για να στήσουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις.
Την ίδια ώρα αισθητή είναι και η παρουσία της αστυνομίας με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ.
Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα για το ευρύ κοινό έχουν εξαντληθεί.
Το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας
- Παρασκευή 22 Μαΐου
- Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε – 18:00
- Βαλένθια – Ρεάλ – 21:00
- Κυριακή 24 Μαΐου
- Τελικός – 21:00
