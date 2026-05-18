Μάντζαρης στο protothema.gr: Ο ΜακΚίσικ είναι ο πιο καθοριστικός στον Ολυμπιακό, χρειαζόταν ανταγωνισμό ο Χολ
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μίλησε για τις λεπτομέρειες που μπορούν να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στη νίκη επί της Φενέρ και στην πρόκριση στο τελικό του Final Four της Αθήνας
Στο ότι ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι ο πιο καθοριστικός παίκτης του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην εκπομπή του protothema.gr για το Final Four στην Αθήνα ο Βαγγέλης Μάντζαρης. Επίσης, μίλησε και για την κατάσταση που επικρατεί στην θέση «5» των ερυθρόλευκων.
Εξήγησε ότι ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, «εκτός του ότι είναι μπολιασμένος σε μεγάλα ματς και έχει αποδείξει ότι είναι παρών στα μεγάλα παιχνίδια και έχει αλλάξει τον ρυθμό, είναι ο κατάλληλος game changer για μεγάλα ματς».
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μίλησε και για τη θέση «5» στην ομάδα του Πειραιά. «Από όταν ήρθε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ξαφνικά ο Ντόντα Χολ έχει ανέβει 200%. Φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν νιώθει ασφάλεια ότι “έχω το 20λεπτάκι μου” είναι ψιλοχαλαρός. Με το που ήρθε ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ένιωσε απειλή ότι μπορεί να μην παίξει και να γίνει τρίτο πεντάρι, έχει ανέβει 200 επίπεδα».
@protothema.gr ❗ Βαγγέλης Μάντζαρης : Ο game changer ΜακKίσικ και ο ανταγωνισμός Χολ/Τζόουνς ◾ Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, το protothema.gr κινείται σε ρυθμούς Euroleague. Στην πρώτη εκπομπή με τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη, τον Δημήτρη Μαυροειδή και την Αναστασία Ζάρκα αναλύεται η πορεία του Ολυμπιακού που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στο φινάλε της μεγαλύτερης μπασκετικής διοργάνωσης στην Ευρώπη.
