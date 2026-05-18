Εθνική ποδοσφαίρου: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία
Ο Ανδρέας Ντόη και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν από τον Ομοσπονδιακό τεχνικός στις κλήσεις για τα τελευταία ματς της σεζόν
Με την ολοκλήρωση της Super League 1 οι Έλληνες διεθνείς έχουν ακόμη δύο τελευταίες υποχρεώσεις με την Εθνική πριν ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει σήμερα γνωστές τις κλήσεις του για τις φιλικές αναμετρήσεις με την Σουηδία (04/06) και την Ιταλία (07/06).
Στους κληθέντες περιλαμβάνονται ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Ανδρέας Ντόη, ενώ επιστρέφει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, αφού ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει υποστεί θλάση και βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας.
Συγκεκριμένα, την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος συνθέτουν οι:
Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης
Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας
Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας
