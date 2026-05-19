Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher
Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher
Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026, τα εισοδηματικά κριτήρια, τι προβλέπει το ΦΕΚ
Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026, όπου ορίζονται οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά κριτήρια, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher.
Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προσφέρει σημαντική στήριξη σε χιλιάδες οικογένειες, καλύπτοντας το κόστος θερινής φιλοξενίας για τα παιδιά τους.
-Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
-Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας
-Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας
Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου.
Δείτε ΕΔΩ όλη την απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ.
-Δεν πρέπει να υπερβαίνει τις30.000 ευρώ για τη γενική κατηγορία
-Προσαρμόζεται για ειδικές περιπτώσεις, όπως μακροχρόνια άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες
-Προβλέπει προσαυξήσεις ανά προστατευόμενο τέκνο
Ιδιαίτερη προτεραιότητα στη μοριοδότηση δίνεται σε:
Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προσφέρει σημαντική στήριξη σε χιλιάδες οικογένειες, καλύπτοντας το κόστος θερινής φιλοξενίας για τα παιδιά τους.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοιΔικαίωμα συμμετοχής έχουν:
-Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
-Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας
-Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας
Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου.
Δείτε ΕΔΩ όλη την απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ.
Εισοδηματικά κριτήριαΒασική προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο:
-Δεν πρέπει να υπερβαίνει τις30.000 ευρώ για τη γενική κατηγορία
-Προσαρμόζεται για ειδικές περιπτώσεις, όπως μακροχρόνια άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες
-Προβλέπει προσαυξήσεις ανά προστατευόμενο τέκνο
Ιδιαίτερη προτεραιότητα στη μοριοδότηση δίνεται σε:
-Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
-Μονογονεϊκές οικογένειες
-Δικαιούχους που δεν έχουν λάβει ξανά την παροχή
Η βασική διάρκεια φιλοξενίας ορίζεται έως 15 ημέρες, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις.
Σε κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε πυρόπληκτες περιοχές ή ειδικές ζώνες, η δωρεάν διαμονή μπορεί να φτάσει έως και 30 συνεχόμενες ημέρες.
-Μονογονεϊκές οικογένειες
-Δικαιούχους που δεν έχουν λάβει ξανά την παροχή
Η βασική διάρκεια φιλοξενίας ορίζεται έως 15 ημέρες, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις.
Σε κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε πυρόπληκτες περιοχές ή ειδικές ζώνες, η δωρεάν διαμονή μπορεί να φτάσει έως και 30 συνεχόμενες ημέρες.
Πώς θα γίνουν οι αιτήσειςΟι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr, με χρήση κωδικών TAXISnet, στη σχετική πλατφόρμα προγραμμάτων κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα