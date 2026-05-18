Euroleague: Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια σε οπαδούς του Ολυμπιακού για το Final 4
Οι ερυθρόλευκοι θα έχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την παρουσία του κόσμου στις κερκίδες του Telekom Center
Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο πως έχει φιλάθλους που πάντα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να είναι στο πλευρό της ομάδας του Πειραιά. Έτσι το Final 4 της Αθήνας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.
Συγκεκριμένα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν εξασφαλίσει πάνω από 8.000 εισιτήρια για το Telecom Center Athens, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πως θέλουν να αποτελέσουν το έκτο παίκτη της ομάδας του Πειραιά.
Ο Ολυμπιακός θα έχει, λοιπόν, μια μεγάλη ώθηση από τον κόσμο του, ενώ από εκεί και πέρα, περίπου 3.000 εισιτήρια είναι στα χέρια φιλάθλων της Φενερμπαχτσέ, περίπου 1.000 έχουν εξασφαλίσει οι φίλοι της Βαλένθια και 550 θα είναι οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης.
Με αυτό τον τρόπο και εάν αναλογιστούμε και πως αρκετά εισιτήρια έχουν πάει σε επίσημους της EuroLeague, πολιτικούς και χορηγούς, το Telecom Center αναμένεται να έχει έντονο ερυθρόλευκο χρώμα από τους φίλους του Ολυμπιακού.
Πηγή:www.gazzetta.gr
