Κοϊτά: «Το συναίσθημα του πρωταθλητή είναι σαν... ναρκωτικό, του χρόνου να πετύχουμε κάτι παραπάνω», βίντεο
Τι δήλωσε στην κάμερα της ΠΑΕ ΑΕΚ ο MVP του ισόπαλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του φετινού τίτλου με την Ένωση
Στην δεύτερη χρονιά του με την ΑΕΚ ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δικαιολόγησε πλήρως αυτούς που αποφάσισαν να τον φέρουν το καλοκαίρι του 2024 στην Ένωση.
Ο Μαυριτανός ήταν ένας από τους στυλοβάτες της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, σκοράροντας μάλιστα και το τελευταίο γκολ της χρονιάς στο ισόπαλο 1-1 με τον Ολυμπιακό.
Ο εξτρέμ του Δικεφάλου μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ ΑΕΚ ως MVP του ντέρμπι και χαρακτήρισε ως «ναρκωτικό» το συναίσθημα του πρωταθλητή στη Super League 1.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά:
«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, είναι πάντα καλό να βοηθάω την ομάδα και είμαστε χαρούμενοι για την απόδοσή μας τη φετινή σεζόν. Είναι ιδιαίτερο συναίσθημα να είσαι για πρώτη φορά πρωταθλητής και θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες».
Για το πώς αισθάνεται που είναι πρωταθλητής: «Είναι απίστευτο συναίσθημα, γιατί δεν το έχω νιώσει ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και είμαι μέρος της ΑΕΚ. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε και πάλι πρωταθλητές για να νιώσω και πάλι αυτό το συναίσθημα. Εάν το ζήσεις αυτό το συναίσθημα δεν θέλεις να σταματήσει, είναι σαν “ναρκωτικό”».
Ο κόσμος φώναξε πολλές φορές το όνομά του, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να του στείλει: «Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη στήριξή τους, σε όλη την ομάδα, για όλη τη σεζόν. Χωρίς αυτούς αυτό θα ήταν απιθανό να γίνει, οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω. Ελπίζω να συνεχίσει να μας στηρίζει και του χρόνου για να φέρουμε ξανά το πρωτάθλημα ή ακόμα και κάτι περισσότερο».
