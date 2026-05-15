Ακούραστος ο Νόιερ: Ανανέωσε για ακόμα μια χρονιά με τη Μπάγερν Μονάχου
SPORTS
Μάνουελ Νόιερ Μπάγερν Μονάχου

Ακούραστος ο Νόιερ: Ανανέωσε για ακόμα μια χρονιά με τη Μπάγερν Μονάχου

Ο Γερμανός θρύλος πλέον του συλλόγου ανανέωσε με τους Βαυαρούς μέχρι το καλοκαίρι του 2027

Ακούραστος ο Νόιερ: Ανανέωσε για ακόμα μια χρονιά με τη Μπάγερν Μονάχου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τι κι αν έχει κλείσει τα 40 του χρόνια;

O Μάνουελ Νόιερ συνεχίζει απτόητος, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου για μία ακόμη σεζόν!

Ο πολύπειρος τερματοφύλακας θα παραμείνει ενεργός τουλάχιστον μέχρι τα 41 του, δηλώνοντας πως «μου πήρε λίγο περισσότερο χρόνο γιατί ήθελα τον χρόνο μου, είναι σίγουρα η σωστή απόφαση».

Ο Νόιερ αποτελεί ποδοσφαιριστή της Rekordmeister από το 2011, όταν είχε αποκτηθεί από τη Σάλκε και έκτοτε έχει μετατραπεί σε θρύλο των Βαυαρών, μετρώντας μέχρι σήμερα 597 συμμετοχές με τη φανέλα τους.


Στο διάστημα αυτό, ο μπαρουτοκαπνισμένος γκολκίπερ έχει κατακτήσει κυριολεκτικά τα πάντα, μετρώντας 13 πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα, επτά Super Cup, δύο Champions League, δύο UEFA Super Cup και δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

Σημειώνεται πως εκτός του Νόιερ, το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε και ο Σβεν Ούλραιχ, με τους δύο έμπειρους τερματοφύλακες να συμπληρώνουν την τριάδα γκολκίπερ της Μπάγερν μαζί με τον Γιόνας Ούρμπιγκ.

Κλείσιμο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης