Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί οι οπαδοί του και έως πότε μπορούν να τα μεταβιβάσουν
Οι πράσινοι δεν κατάφεραν να προκριθούν στο Final Four της Αθήνας (22-24 Μαΐου) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα περίπου 5.000 εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι οπαδοί του να βγαίνουν ξανά στην αγορά

Το μεγάλο ερώτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και δη μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Fοur, έχει να κάνει με τα εισιτήρια που έχουν στην κατοχή τους οι φίλοι των «πρασίνων». Και τα οποία δεν είναι και λίγα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αλλά όχι με ακριβή αριθμό, περίπου 5.000 εισιτήρια βρίσκονται στην κατοχή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν σπεύσει να προμηθευτούν τα «μαγικά χαρτάκια» περιμένοντας από την ομάδα τους να βρεθεί στο τελικό τουρνουά της Euroleague.

Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής; Πόσοι από αυτούς θα θελήσουν να παρακολουθήσουν το Final Four δια ζώσης και πόσοι θα θελήσουν να μεταβιβάσουν ή να μεταπωλήσουν τα εισιτήριά τους; Αν μη τι άλλο η ζήτηση είναι τεράστια, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι από τη πλευρά τους αναμένεται να κερδίσουν την μερίδα του λέοντος στις εξέδρες έχοντας και εκείνοι προμηθευτεί, ανάλογο περίπου, αριθμό εισιτηρίων.

Το deadline προκειμένου να αλλάξουν κάτοχο τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού, είτε μέσω μεταβίβασης, είτε μέσω μεταπώλησης από κάποια πλατφόρμα στο διαδίκτυο είναι η 17η Μαϊου. Από εκεί και πέρα δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή, όπερ και σημαίνει ότι είτε θα πρέπει οι ίδιο να βρεθούν οι ίδιοι στο «Telekom Center Athens» είτε να έχει γίνει ήδη η διαδικασία.

Πηγή:www.gazzetta.gr
