Μεντιλίμπαρ: O Ροντινέι δεν είναι πλέον μπακ, η θέση του είναι εξτρέμ
Μεντιλίμπαρ: O Ροντινέι δεν είναι πλέον μπακ, η θέση του είναι εξτρέμ
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και τη μάχη για την 2η θέση
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού και είναι πλέον στο +2 από τον ΠΑΟΚ μια αγωνιστική πριν από το φινάλε των playoffs της Stoiximan Super League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην έφεση του Ροντινέι στο σκοράρισμα και μίλησε για την μάχη της 2ης θέσης.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Για το παιχνίδι: «Είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα, είμαστε 2οι, έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ, να καθαρίσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Ακόμη μία φορά δεν σκοράραμε όσο θα θέλαμε. Θα θέλαμε να είμαστε πιο ήρεμοι στο τέλος του παιχνιδιού».
Για τον Ροντινέι, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στα playoffs και τη θέση που παίζει: «Αυτή είναι η θέση του, δεν είναι δεξί μπακ πια, είναι εξτρέμ. Μπορεί να νομίζει πως είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Μπαίνει στις φάσεις, τρέχει, κάνει τις καλύτερες σέντρες, επίσης δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι εξτρέμ”.
Για την 2η θέση και την τελευταία αγωνιστική: «Και σήμερα θα μπορούσε να είναι παγίδα το ματς, θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα και ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε απλά για την διαδικασία. Αλλά δεν είναι έτσι, η ΑΕΚ το πάλεψε. Δεν θα μας χαρίσει τίπο0τα η ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι, πρέπει να παλέψουμε για τη θέση του”.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην έφεση του Ροντινέι στο σκοράρισμα και μίλησε για την μάχη της 2ης θέσης.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Για το παιχνίδι: «Είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα, είμαστε 2οι, έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ, να καθαρίσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Ακόμη μία φορά δεν σκοράραμε όσο θα θέλαμε. Θα θέλαμε να είμαστε πιο ήρεμοι στο τέλος του παιχνιδιού».
Για τον Ροντινέι, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στα playoffs και τη θέση που παίζει: «Αυτή είναι η θέση του, δεν είναι δεξί μπακ πια, είναι εξτρέμ. Μπορεί να νομίζει πως είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Μπαίνει στις φάσεις, τρέχει, κάνει τις καλύτερες σέντρες, επίσης δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι εξτρέμ”.
Για την 2η θέση και την τελευταία αγωνιστική: «Και σήμερα θα μπορούσε να είναι παγίδα το ματς, θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα και ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε απλά για την διαδικασία. Αλλά δεν είναι έτσι, η ΑΕΚ το πάλεψε. Δεν θα μας χαρίσει τίπο0τα η ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι, πρέπει να παλέψουμε για τη θέση του”.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα