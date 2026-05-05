Κέντρικ Ναν: «Ελπίζω να μη φτάσουμε σε game 5, να τελειώσουμε τη σειρά στο τρίτο ματς»
Όσα δήλωσε ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού ενόψει του game 3 με τη Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens (06/05, 21:15) για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
O Kέντρικ Ναν παραχώρησε δηλώσεις στο «Club 1908» μιλώντας για το παιχνίδι που ακολουθεί και για τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να δείξει η ομάδα του Εργκίν Άταμαν για να οδηγηθεί στη νίκη.
Αναλυτικά
«Είχαμε μέρες για ξεκούραση και προετοιμασία. Είναι δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας στα Playoffs απέναντι στη δεύτερη ομάδα της κατάταξης.
Το πρώτο παιχνίδι κρίθηκε με μία βολή στον πόντο, το δεύτερο με buzzer beater, οπότε και τα δύο παιχνίδια ήταν δύσκολα.
Και το Game 3 θα είναι επίσης δύσκολο. Όλοι βασίζονται στην προτετοιμασία μας. η δουλειά που βάζουμε στην προπόνηση είναι αυτή που μας δίνει τα αποτελέσματα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.
Περιμένω το τρίτο παιχνίδι να μοιάζει λίγο περισσότερο με το πρώτο με σκληράδα και επιθετικότητα στις δύο πλευρές του παρκέ.
Θέλουμε να τους επιβραδύνουμε, τους γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον, είναι η τρίτη φορά που τουθς αντιμετωπίζουμε μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.
Ξέρουμε τους παίκτες τους, ξέρουμε την επίθεσή τους και ότι θέλουν να παίξουν γρήγορα.
Eμείς θέλουμε να τους χαμηλώσουμε τον ρυθμό και η άμυνά μας θα είναι το κλειδί για το Game 3. Είμαι έτοιμος.
Ελπίζω να μην φτάσουμε σε Game 5, αλλά αυτοί είναι οι αγώνες που θέλει κάθε αθλητής να παίζει.
Παιχνίδια που κρίνουν την πρόκριση στο Final-4. To Game 3 είναι σαν Game 5 για εμάς, για να τελειώσουμε τη σειρά και να προχωρήσουμε».
𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗞 𝗳𝘁. 𝗞𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗡𝘂𝗻𝗻 🗣️☘️@nunnbetter_ looks ahead to Game 3 and the chance to seal the series in front of #PAOFans at our HOME! 🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 5, 2026
With a 2-0 lead, the focus shifts to defensive toughness and controlling the rhythm to finish the job and secure the… pic.twitter.com/a2x93uJmxq
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
