Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του: Δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο παίκτης που ήμουν
Ο Ιταλός φόργουορντ ανακοίνωσε με συγκινητικό τρόπο την απόφαση του να αποσυρθεί από το μπάσκετ στα 34 του χρόνια

Ο μεγάλος μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα συγκλόνισε ακόμη μια φορά τον κόσμο του μπάσκετ, με την απόφαση του να πει αντίο σε μια μεγάλη καριέρα, αφήνοντας μια σπουδαία κληρονομιά στην Ιταλία.

Ο Ιταλός φόργουορντ με μια ανάρτηση που ήταν αληθινή και με έντονη συναισθηματική φόρτιση παραδέχθηκε πως παρά την θέληση και την επιθυμία που είχε να επανέλθει μέσα από ατομικές προπονήσεις, το σώμα του έδειχνε πως πρέπει να αποσυρθεί. Γι’ αυτό πήρε και τη συγκεκριμένη απόφαση.


Ο Ακίλε Πολονάρα δεν στάθηκε μόνο στις επιτυχίες, αλλά ευχαρίστησε και όσους συνεργάστηκε από προπονητές, συμπαίκτες, μέχρι και το ιατρικό προσωπικό σε δύσκολες στιγμές.

Το μήνυμα του στην ανακοίνωση απόσυρσης του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρει:

«Ευχαριστώ τους προπονητές, τους συμπαίκτες και το ιατρικό επιτελείο κάθε ομάδας στην οποία βρέθηκα, που με κάνατε να νιώσω ΚΑΛΟΣ παίκτης, αλλά πάνω απ' όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ... Ευχαριστώ όσους με έβρισαν στα social media και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου!!!!

Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, ξεκινώντας πάλι τις ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πω "αντίο" στο μπάσκετ ως παίκτης, γιατί δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε γι' αυτό που υπήρξα!! Θα μου λείψεις, "πορτοκαλί θεά"».

Πηγή: www.gazzetta.gr
