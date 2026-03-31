Στην Κέρκυρα, τα Μετέωρα, και την Αθηναϊκή Ριβιέρα η Λαμπρή αποκτά νέο νόημα μέσα από την εμπειρία των Divani Collection Hotels
Ακίλε Πολονάρα: Νίκησε τον καρκίνο και ξεκίνησε να προπονείται, δείτε βίντεο
Ο Ακίλε Πολονάρα κάνει τα πρώτα σουτ και δείχνει διάθεση και επιθυμία να μπορέσει να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς φορώντας τη φανέλα της Σάσαρι
Ο «πολεμιστής» Ακίλε Πολονάρα είναι έτοιμος να επιστρέψει για τα καλά στο γήπεδο και το έδειξε με το συγκλονιστικό βίντεο από την ατομική προπόνηση που ξεκίνησε σημειώνοντας τα πρώτα καλάθια μετά την μεγάλη «μάχη» που έδωσε με την περιπέτεια της υγείας του.
Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ που νίκησε τον καρκίνο πάτησε ξανά παρκέ κάνοντας τα πρώτα σουτ και βάζοντας τα πρώτα καλάθια.
Μπορεί αρχικά ο στόχος να ήταν να είναι έτοιμος στις 22 Μαρτίου, αλλά τελικά χρειάστηκε μερικές ημέρες ακόμη ο μαχητής της ζωής Ακίλε για να επιστρέψει στις προπονήσεις αφήνοντας πίσω όλη την περιπέτεια με την υγεία του για την οποία είχε δίπλα του τη σύζυγο του και τους δικούς του ανθρώπους, προκειμένου να βγει νικητής.
Ο Ακίλε Πολονάρα κάνει τα πρώτα σουτ και δείχνει μια διάθεση και μια επιθυμία να μπορέσει να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς φορώντας τη φανέλα της Σάσαρι.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα