Η νέα ευρηματική καμπάνια της εταιρείας έχει την υπογραφή της Frank & Fame
La Liga: Διπλό... οξυγόνο για τη Μαγιόρκα, 1-0 τη Τζιρόνα, δείτε το γκολ
Ο Σαμού Κόστα σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος
Σημαντικό «διπλό», στην προσπάθεια που καταβάλλει για παραμονή στη La Liga, πανηγύρισε απόψε (1/5) η Μαγιόρκα.
Οι νησιώτες επιβλήθηκαν 1-0 της Τζιρόνα στο «Μοντιλίβι», στην αναμέτρηση με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 34ης αγωνιστικής, και βρίσκονται πλέον στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:
Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 2/5
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 2/5
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2/5
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 2/5
Θέλτα-Ελτσε 3/5
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 3/5
Μπέτις-Οβιέδο 3/5
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 3/5
Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 85 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 74 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 65
Ατλέτικο Μαδρίτης 60
Μπέτις 50
Χετάφε 44
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-
Οσασούνα 42
Αθλέτικ Μπιλμπάο 41
Ράγιο Βαγεκάνο 39
Βαλένθια 39
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38 -34αγ.
Τζιρόνα 38 -34αγ.
Αλαβές 36
Σεβίλλη 34
Λεβάντε 33
Οβιέδο 28
