La Liga: Διπλό... οξυγόνο για τη Μαγιόρκα, 1-0 τη Τζιρόνα, δείτε το γκολ
La Liga Μαγιόρκα Τζιρόνα

La Liga: Διπλό... οξυγόνο για τη Μαγιόρκα, 1-0 τη Τζιρόνα, δείτε το γκολ

Ο Σαμού Κόστα σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος

La Liga: Διπλό... οξυγόνο για τη Μαγιόρκα, 1-0 τη Τζιρόνα, δείτε το γκολ
Σημαντικό «διπλό», στην προσπάθεια που καταβάλλει για παραμονή στη La Liga, πανηγύρισε απόψε (1/5) η Μαγιόρκα.

Οι νησιώτες επιβλήθηκαν 1-0 της Τζιρόνα στο «Μοντιλίβι», στην αναμέτρηση με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 34ης αγωνιστικής, και βρίσκονται πλέον στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τζιρόνα – Μαγιόρκα: 0-1 (MD 34, 1/5/26)


Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:

Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 2/5
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 2/5
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2/5
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 2/5
Θέλτα-Ελτσε 3/5
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 3/5
Μπέτις-Οβιέδο 3/5
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 3/5
Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 85 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 74 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 65
Ατλέτικο Μαδρίτης 60
Μπέτις 50
Χετάφε 44
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-
Οσασούνα 42
Αθλέτικ Μπιλμπάο 41
Ράγιο Βαγεκάνο 39
Βαλένθια 39
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38 -34αγ.
Τζιρόνα 38 -34αγ.
Αλαβές 36
Σεβίλλη 34
Λεβάντε 33
Οβιέδο 28
Best of Network

Δείτε Επίσης