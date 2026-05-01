Απίθανη η συμμετοχή του Τζέιμς στο τρίτο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό μετά την κίνηση για τους διαιτητές αφού αποβλήθηκε στο ΣΕΦ
Στον γκαρντ της Μονακό αναμένεται να επιβληθεί ποινή από μια έως τρεις αγωνιστικές
Ο Ολυμπιακός έριξε στο... καναβάτσο τη Μονακό με 94-64 στο κατάμεστο ΣΕΦ και έκανε το 2-0 στη σειρά φιλοδοξώντας να την... σκουπίσει στο Μόντε Κάρλο με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια του Game 2 ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε μετά από έντονες διαμαρτυρίες και δύο τεχνικές που δέχθηκε, ωστόσο αυτό που έμεινε από το εν λόγω σκηνικό ήταν η αντίδρασή του, καθώς αδυνατούσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του. Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του από το παρκέ και στον δρόμο για τα αποδυτήρια έκανε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές.
Γι' αυτή του τη χειρονομία αναμένεται να τιμωρηθεί από τη EuroLeague με ποινή από μία έως τρεις αγωνιστικές, κάνοντας σαφές πώς είναι απίθανη η συμμετοχή του στο Game 3 της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο.
Πηγή: gazzetta.gr
Mike James got ejected from the game with 8 seconds left in the second quarter 😳 pic.twitter.com/9AqSevDCmz— BasketNews (@BasketNews_com) April 30, 2026
