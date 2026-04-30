Μάικ Τζέιμς: Αποβλήθηκε έξαλλος στη 2η περίοδο του αγώνα με τον Ολυμπιακό δείχνοντας με το χέρι του ότι οι διαιτητές χρηματίστηκαν, βίντεο
Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές στα 8'' πριν το ημίχρονο

«Τρελάθηκε» και αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτά στα 8' πριν το ημίχρονο του Ολυμπιακός - Μονακό στο ΣΕΦ ο Μάικ Τζέιμς. 

Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό και πρώτος σκόρερ της Euroleague δέχτηκε την πρώτη τεχνική ποινή και πηγαίνοντας προς τον πάγκο έβρισε τους διαιτητές και με τα δάχτυλά του έδειξε πως χρηματίζονται. 

Αυτό ήταν και το οριστικό τέλος του στο παιχνίδι. Οι διαιτητές έγραψαν στο φύλλο αγώνα: «Μετά από αυτή συνέχισε να φωνάζει στο παρκέ λέγοντας “αυτό είναι γ@@@@νες μαλακίες και καθώς περνούσε μπροστά από τον δεύτερο διαιτητή φώναξε αρκετές φορές “γ@@@@νοι κλέφτες. Ενώ έφευγε από την αρένα γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει χειρονομίες για χρηματισμό με τα δάκτυλά του».
Thema Insights

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

