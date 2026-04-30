Μάικ Τζέιμς: Αποβλήθηκε έξαλλος στη 2η περίοδο του αγώνα με τον Ολυμπιακό δείχνοντας με το χέρι του ότι οι διαιτητές χρηματίστηκαν, βίντεο
Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές στα 8'' πριν το ημίχρονο
«Τρελάθηκε» και αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτά στα 8' πριν το ημίχρονο του Ολυμπιακός - Μονακό στο ΣΕΦ ο Μάικ Τζέιμς.
Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό και πρώτος σκόρερ της Euroleague δέχτηκε την πρώτη τεχνική ποινή και πηγαίνοντας προς τον πάγκο έβρισε τους διαιτητές και με τα δάχτυλά του έδειξε πως χρηματίζονται.
Αυτό ήταν και το οριστικό τέλος του στο παιχνίδι. Οι διαιτητές έγραψαν στο φύλλο αγώνα: «Μετά από αυτή συνέχισε να φωνάζει στο παρκέ λέγοντας “αυτό είναι γ@@@@νες μαλακίες και καθώς περνούσε μπροστά από τον δεύτερο διαιτητή φώναξε αρκετές φορές “γ@@@@νοι κλέφτες. Ενώ έφευγε από την αρένα γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει χειρονομίες για χρηματισμό με τα δάκτυλά του».
Mike James got ejected from the game with 8 seconds left in the second quarter 😳 pic.twitter.com/9AqSevDCmz— BasketNews (@BasketNews_com) April 30, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
