O Νόγκες της Βαλένθια πήρε στο κυνήγι τον Ναν μετά τον πανηγυρισμό του αλλά... γλίστρησε, δείτε βίντεο
H κίνηση που έκανε ο γκαρντ του Παναθηναϊκού εξόργισε παίχτες και φιλάθλους της Βαλένθια

Αντιδράσεις από τους παίχτες και τους οπαδούς της Βαλένθια προκάλεσε ο πανηγυρισμός του Κέντρικ Ναν όταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έστειλε τη μπάλα στο καλάθι της ισπανικής ομάδας σε χρόνο μηδέν και υπέγραψε το 2-0 για τους πράσινους στη σειρά που οδηγεί στο Final Four της Euroleague.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο ο Κέντρικ Ναν πανηγύρισε με μια άσεμνη χειρονομία προκαλώντας την οργή των γηπεδούχων.



Χαρακτηριστική η αντίδραση του Νογκές, ο οποίος ήταν με φόρμα καθώς δεν ήταν στην αποστολή της Βαλένθια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν είδε την κίνηση του Αμερικανού γκαρντ του Παναθηναϊκού τον πήρε στο κυνήγι αλλά δεν τον πρόλαβε καθώς... γλίστρησε στην είσοδο της φυσούνας προς τα αποδυτήρια της Βαλένθια.

