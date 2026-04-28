O Παγώνης συνάντησε κι ευχαρίστησε τον Τζόκοβιτς
Ραφαήλ Παγώνης Νόβακ Τζόκοβιτς Γλυφάδα

O Παγώνης συνάντησε κι ευχαρίστησε τον Τζόκοβιτς

Ο νεαρός Έλληνας τενίστας βρέθηκε για μια ακόμη φορά με τον Σέρβο πρωταθλητή και τον ευχαρίστησε για τις συμβουλές του

O Παγώνης συνάντησε κι ευχαρίστησε τον Τζόκοβιτς
Νέα συνάντηση του Ραφαήλ Παγώνη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αυτή τη φορά ο νεαρός παίκτης συνάντησε τον Σέρβο θρύλο στην Αθήνα και δεν έχασε την ευκαιρία να δημοσιεύσει τη φωτογραφία, μαζί με τον Έλληνα διεθνή Χρήστο Αντωνόπουλο, από το κλαμπ 91 Athens Riviera της Γλυφάδας.

«Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές», έγραψε ο Ραφαήλ Παγώνης στη δημοσίευση, αναφερόμενος στον Τζόκοβιτς.



Ο Παγώνης, ο οποίος πρόσφατα κατέκτησε το Category 1 στα 16άρια της Tennis Europe στη Βαρκελώνη, ενώ είχε προπονηθεί δύο φορές με τον Τζόκοβιτς τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τότε μάλιστα, ενώ ο ίδιος είχε γράψει σε σχετική δημοσίευση «Σας παρακαλώ μη με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο». Ο Τζόκοβιτς με τη σειρά του είχε απαντήσει με τη σειρά του στον Παγώνη: «Σε παρακαλώ θυμήσου αυτή την προπόνηση όταν κερδίσεις το πρώτο σου Slam».

Πηγή:www.gazzetta.gr

