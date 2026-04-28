Premier League: Επιστρέφει στο Champions League η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ
SPORTS
Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ επικράτησε στο «Ολντ Τράφορντ» και ουσιαστικά «κλείδωσε» την παρουσία της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης

Μετά από δύο χρόνια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στη League Phase του Champions League. Με τη σημερινή της νίκη στο «Ολντ Τράφορντ» επί της Μπρέντφορντ (2-1) η ομάδα του Μάικλ Κάρικ διατηρήθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας και τέσσερις αγωνιστικής πριν το φινάλε η διαφορά της από την 6η Μπράιτον είναι στο +11. Γεγονός που σημαίνει ότι είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθεί.

Η «σεμνή τελετή» στο προτελευταίο ματς της 34ης αγωνιστικής της Premier League είχε ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό από το πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι σκόραραν με τους Κασεμίρο και Σέσκο. Το μόνο που κατάφεραν οι «μέλισσες» ήταν να μειώσουν στο 87' με τον Γένσεν.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ: 2-1 (MD 34, 27/04/2026)


Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν - 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)
Κλείσιμο
Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0 (43΄ Σεσενιόν)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1 (36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 90+6΄ Βιρτς - 72΄ Μουνιός)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον 2-1 (51΄ Σούτσεκ, 90+2΄ Γουίλσον - 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ)
Γουλβς-Τότεναμ 0-1 (82΄ Ζοάο Παλίνια)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0 (9΄ Έζε)
Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 2-1 (11' Κασεμίρο, 43' Σέσκο - 87' Γένσεν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Άρσεναλ 73 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 61
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπράιτον 50
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48
Φούλαμ 48
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.
Νιούκαστλ 42
Λιντς 40
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 36
Τότεναμ 34
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης