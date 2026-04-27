ΑΕΚ: Ανανεώνει για ακόμα έναν χρόνο ο Βίντα
SPORTS
Συνεχίζει με τον Κροάτη αμυντικό η Ένωση για ακόμα ένα χρόνο

5 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΕΚ και ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσουν μαζί, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός θα παραμείνει κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας, με το μόνο που εκκρεμεί πλέον να είναι οι ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ.


Η επέκταση της συνεργασίας τους είχε συμφωνηθεί εδώ και καιρό, με την Ένωση να διατηρεί στο ρόστερ της μια ηγετική φυσιογνωμία, που έχει διαγράψει τη δική του πορεία στον Δικέφαλο.

Ο 36χρονος στόπερ εντάχθηκε στο δυναμικό των Κιτρινόμαυρων το 2022 και έκτοτε έχει πραγματοποίησει 122 εμφανίσεις με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, με αποκορύφωμα το νταμπλ του 2023.

Πηγή: Gazzetta.gr
5 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

