Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση της Κυριακής ο Γιαννακόπουλος, ατομικό ο Όσμαν
Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση της Κυριακής ο Γιαννακόπουλος, ατομικό ο Όσμαν
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είδε την προπόνηση του Παναθηναϊκού μια ημέρα πριν από την αναχώρηση για τη Βαλένθια
Την προπόνηση της Κυριακής στο ΟΑΚΑ παρακολούθησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και ήθελε να το δείξει με την παρουσία του στην προπόνηση μια ημέρα πριν από την αναχώρηση για τη Βαλένθια.
Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τρίτη (21:45) και την Πέμπτη (21:45) με τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague και στόχος του είναι να «σπάσει» έστω μια φορά την έδρα και να έχουμε μετά δύο ματς στο ΟΑΚΑ για να προκριθεί στο Final 4 της Αθήνας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ταξιδέψει πριν από λίγες εβδομάδες σε Βαρκελώνη και Βαλένθια για τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου και το πιθανότερο είναι να βρεθεί ξανά στην Ισπανία για τα πολύ σημαντικά παιχνίδια των playoffs.
Στα αγωνιστικά δεν έκανε προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα ο Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ έχει ενοχλήσεις στη μέση και έκανε ατομικό πρόγραμμα.
Η κατάστασή του δεν δείχνει να εμπνέει ανησυχία.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και ήθελε να το δείξει με την παρουσία του στην προπόνηση μια ημέρα πριν από την αναχώρηση για τη Βαλένθια.
Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τρίτη (21:45) και την Πέμπτη (21:45) με τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague και στόχος του είναι να «σπάσει» έστω μια φορά την έδρα και να έχουμε μετά δύο ματς στο ΟΑΚΑ για να προκριθεί στο Final 4 της Αθήνας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ταξιδέψει πριν από λίγες εβδομάδες σε Βαρκελώνη και Βαλένθια για τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου και το πιθανότερο είναι να βρεθεί ξανά στην Ισπανία για τα πολύ σημαντικά παιχνίδια των playoffs.
Στα αγωνιστικά δεν έκανε προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα ο Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ έχει ενοχλήσεις στη μέση και έκανε ατομικό πρόγραμμα.
Η κατάστασή του δεν δείχνει να εμπνέει ανησυχία.
